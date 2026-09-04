BBVA'dan dikkat çeken Türkiye raporu! Faiz indirimi için tarih verdi

BBVA Research, Merkez Bankası'nın fonlama koşullarında hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından dikkat çeken bir Türkiye değerlendirmesi geldi. Faiz indirim beklentisini öne çeken BBVA, yıl sonu enflasyon tahmininde ise değişiklik yapmadı. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. Türkiye'de ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenmeye başladı. BBVA Research son enflasyon verileri ve TCMB'nin fonlama koşullarında beklenenden hızlı normalleşmesi sonrasında faiz tahmininde değişikliğe gitti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ ÖNE ÇEKTİ

BBVA Research, daha önce aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklerken, yeni değerlendirmesinde indirim beklentisini ekim ayına çekti. Kurumun yeni tahminine göre TCMB politika faizi, ekim ayında yapılması beklenen indirimin ardından yüzde 36 seviyesine gerileyecek ve yıl sonuna kadar bu seviyede kalacak. BBVA'nın faiz beklentisindeki değişikliğinde, Merkez Bankası'nın fonlama tarafında beklenenden daha hızlı normalleşmesi ile son açıklanan enflasyon verileri etkili oldu.

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

BBVA Research, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30'da tuttu. Kurum, olumlu baz etkisinin katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 30 seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Ancak hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesi, gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle para politikasında temkinli duruşun sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

AYLIK ENFLASYONDA HIZLANMA

BBVA Research'ün değerlendirmesine göre Türkiye'de aylık tüketici enflasyonu yüzde 1,78'den yüzde 1,84'e yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon da yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e çıktı. Kurum, üç aylık enflasyon eğiliminde ise ılımlı bir bozulma görüldüğünü belirtti.

BBVA, talepteki zayıflama ve geçmiş enflasyona endekslemeyi azaltan düzenlemelerin fiyat artışlarını sınırlayabileceğini değerlendirirken, yüksek hizmet enflasyonu ile gıda ve enerji fiyatlarının para politikası açısından risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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