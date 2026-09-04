Mutfak bütçesinin temel protein kaynaklarından yumurta, ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. TZOB’a göre yumurta fiyatı bir ayda yüzde 37,8 yükselerek adet başına 6 lira 71 kuruşa çıktı. Böylece 30’lu yumurta 2 ay içinde 120 liradan 200 liranın üzerine çıktı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) açıkladığı verilere göre, market ve pazarlarda fiyatı en fazla artan ürün yumurta olurken, bir aylık artış yüzde 37,8’e ulaştı. Yumurtanın adet fiyatı 27 Temmuz’da 4 lira 87 kuruşken, 28 Ağustos’ta 6 lira 71 kuruşa yükseldi. Böylece 30’lu yumurtanın ortalama fiyatı 130 liradan 200 liranın üzerine çıktı. Üreticide de yumurtanın fiyatı aynı dönemde yüzde 39,9 arttı. Üretici fiyatı 27 Temmuz’da 3 lira 23 kuruşken, 28 Ağustos’ta 4 lira 52 kuruşa çıktı. Böylece üretici ve market fi yatlarında da ağustos ayının en yüksek artışı yumurtada gerçekleşti.

Ağustosta yıllık bazda besi yemi yüzde 34,5, süt yemi yüzde 31,8, elektrik yüzde 25,1 ve mazot yüzde 57,9 arttı. Ancak aylık bazda yem fiyatlarındaki yükseliş yüzde 1’in altında kaldı. Bu nedenle ağustostaki yüzde 37,8’lik market artışını yalnızca yem maliyetindeki aylık değişimle açıklamak mümkün görünmüyor. TÜİK verilerine göre yumurta, ağustosta 15,70 zamlanarak fiyatı en çok artan ürünler arasında dördüncü sırada yer aldı. Yumurtadaki fiyat hareketi Tüketici Birliği Federasyonu’nun Market Endeksi’ne de yansıyor. Mayısta yumurta fiyatı yüzde 13,32 artışla en fazla zamlanan beşinci ürün grubu arasında yer aldı.

Okulların açılmasından hemen önce fiyat artışı dikkat çekiyor! Tavuklar zam yumurtluyor

OKULLAR ETKİLİ OLDU

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Sarı, yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 15 civarında bir artış yaşandığını belirterek, fiyat hareketinde sezonluk talebin etkili olduğunu söyledi. Sarı, okulların açılmasına kısa süre kala yumurtaya yönelik talebin arttığını, bunun da fiyatlara yansıdığını ifade etti. Son 3-4 aydır beyaz et ve yumurta sektöründe zarar ortamı bulunduğunu belirten Sarı, özellikle üreticilerin maliyet baskısı altında kaldığını söyledi. Sarı, yumurta fiyatlarındaki hareketliliğin yalnızca talep artışıyla açıklanamayacağını da belirterek mazot ve ambalaj maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekti. Mazot fiyatındaki artışın nakliye maliyetlerini yükselttiğini belirten Sarı, ambalaj giderlerindeki artışın da doğrudan yumurta fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

Sektör temsilcileri, yumurta üretimindeki fiyat hareketlerinin belirli dönemlerde hayvanların kesime gönderilmesi ve üretim döngüsüyle bağlantılı olarak da değişebildiğini belirterek, tavukların belirli periyotlarla kesime gittiğini ifade ediyor. Sektördeki üretim döngüsüne bağlı olarak dönemsel arz boşluklarının oluşabildiğini ifade eden uzmanlar, bu dönemlerde fiyatlarda hareketlilik yaşandığını, ardından üretimin yeniden dengelenmesiyle fiyatların

normalleşebildiğini dile getiriyor.

YUM-BİR: 180 LİRA GAYET NORMAL

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, arz-talep dengesi oluştuğu için bundan sonra yumurta fiyatlarında olağanüstü bir fiyat artışı beklemediklerini söyledi. Üreticiden şu an yumurtanın çıkışının 3 lira olduğunu, 4,5 liranın altında satılması durumunda üreticinin zarar edeceğini belirten Afyon, "Üreticiden 4,5 liraya çıkıp markette 6 lira olursa ideal rakamlardır. Bu da kolisi 180 lira demektir. 30'lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normaldir" diye konuştu.

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