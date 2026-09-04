Fransa’da aşırı sağın başörtüsü yasağı planına tepki büyürken, Fransız kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak Müslüman kadınlarla dayanışma akımı başlattı. Binlerce kadın, “Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım” mesajıyla yasağa karşı çıktı.

Fransa’da Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Jean-Philippe Tanguy, önceki gün 2027 cumhurbaşkanı seçimini kazanmaları hâlinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarını, takanlara para cezası verileceğini söyledi. Bu sözler Fransa’da sadece Müslümanlar arasında değil toplumun tamamında büyük infiale sebep oldu.

Yasakçı sağcı parti Fransızları da isyan ettirdi! Hadi! Herkes başörtüsü taksın!

FRANSIZ KADINLARDAN BAŞÖRTÜSÜ AKIMI

Yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma için sosyal medyada “başörtüsü” akımı başlattı.

Başörtüsü taktıkları anların fotoğraf ve videolarını çeken binlerce kadın, sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri “Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için” ve “Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım” mesajlarıyla paylaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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