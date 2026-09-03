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Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme: İki kaptan için tutuklama talebi

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Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme: İki kaptan için tutuklama talebi

Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisine ilişkin soruşturmada "ALSU" gemisinin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptanı Murat Evciman için tutuklama talep edildi.

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Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Marmaradaki gemi kazasında yeni gelişme: İki kaptan için tutuklama talebi
Başlık ResmiMarmaradaki gemi kazasında yeni gelişme: İki kaptan için tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı.

Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi.

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2 KAPTAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan ön rapor doğrultusunda gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri, 2 cumhuriyet savcısı tarafından alındı.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı kusur durumları nazara alınarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 4 şüpheli, adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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