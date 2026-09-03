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Dünya

Karadeniz'de sıcak saatler! Silah taşıyorlardı, hepsi vuruldu

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Karadeniz'de sıcak saatler! Silah taşıyorlardı, hepsi vuruldu
Fotoğraf Başlığı Temsili

Rusya, Karadeniz’de Ukrayna ordusu için askeri yük taşıdığı öne sürülen gemilere yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda silah ve mühimmat taşıdığı belirtilen yük gemilerinin hedef alındığı aktarıldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri lojistik hatlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Gün içinde Karadeniz'de silah ve mühimmat taşıyan kuru yük gemisi ile konteyner gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduk." ifadeleri yer aldı.

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GEMİLER İHA'LARLA HEDEF ALINDI

Bakanlık, saldırıların deniz üzerinden Ukrayna’ya gerçekleştirilen askeri sevkiyatları hedef aldığını savundu. Rus makamlarının açıklamasında gemilerin hangi ülkeye ait olduğu, saldırı sırasında gemilerde kaç kişinin bulunduğu ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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LİMANLAR DA HEDEF ALINIYOR

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki liman ve lojistik altyapılarına yönelik saldırıları da devam ediyor. Rus Savunma Bakanlığı daha önce Nikolayev ve Odessa çevresindeki limanlarda Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen tesislerin ve gemilerin hedef alındığını açıklamıştı.

Moskova, bu saldırılarla Ukrayna ordusunun deniz yoluyla gerçekleştirdiği askeri sevkiyatların ve lojistik kapasitesinin engellenmesini amaçladığını belirtiyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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