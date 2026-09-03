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Dünya

Ukrayna'ya mühimmat anlaşması başını yaktı! Estonya Savunma Bakanı istifa etti

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Ukrayna'ya mühimmat anlaşması başını yaktı! Estonya Savunma Bakanı istifa etti
Fotoğraf Başlığı Ukraynaya mühimmat anlaşması başını yaktı! Estonya Savunma Bakanı istifa etti

Estonya Savunma Bakanı Pevkur, teslim edilmeyen mühimmat ve savunma harcamalarına yönelik eleştirilerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

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Estonya'da Ukrayna için yapılan mühimmat tedariki ve savunma harcamalarındaki usulsüzlük iddialarından sonra ülkede yer yerinden oynadı. 70 milyon euroluk mühimmat anlaşmasının tartışmaların odağına yerleşmesinin ardından Savunma Bakanı Pevkur istifa etti.

Estonya Ulusal Denetim Ofisi, savunma kurumlarında fon ve varlık yönetimine ilişkin ciddi sorunlar tespit etmişti.

Estonya'da savunma sektöründeki tedarik ve mali yönetim tartışmaları bakanlık koltuğuna kadar uzandı. 2022'den bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten Pevkur, hakkındaki istifa çağrılarının ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna için yapılan silah anlaşmasında AB fonlarının daha önce top mermisi üretmemiş Hintli bir şirkete aktarılmasının ardından istifa etmek zorunda kaldı.
Başlık ResmiEstonya Savunma Bakanı, Ukrayna için yapılan silah anlaşmasında AB fonlarının daha önce top mermisi üretmemiş Hintli bir şirkete aktarılmasının ardından istifa etmek zorunda kaldı.

Pevkur'un kararı, Estonya Ulusal Denetim Ofisinin Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda mali yönetim ve varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin ciddi sorunlar tespit etmesinin ardından geldi. Savunma sektöründeki mali işlemler hakkında ayrıca cezai soruşturma başlatıldı.

70 MİLYON EUROLUK MÜHİMMAT ANLAŞMASI TARTIŞMA ÇIKARDI

Krizin merkezinde Ukrayna'ya gönderilmek üzere yapılan yaklaşık 70 milyon euroluk mühimmat anlaşması bulunuyor.

Estonya, Avrupa Barış Fonu kapsamında mühimmat tedariki için 70 milyon euroluk avans ödedi. ERR'nin aktardığına göre anlaşmanın yapıldığı şirketin gerekli mühimmatın üretiminde geçmişi bulunmaması ve teslimatla ilgili yaşanan sorunlar tartışmaları büyüttü. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Pevkur ise sözleşmenin ayrıntılarının Savunma Bakanının doğrudan sorumluluğunda olmadığını savundu.

"BAKAN ÇORAPLARI VE MÜHİMMATI TEK TEK SAYMAZ"

İstifa kararının ardından açıklama yapan Pevkur, tedarik sözleşmelerini kendisinin yürütmediğini söyledi:

Bakan çorapları ve mühimmatı tek tek saymaz veya sözleşme müzakerelerini yürütmez. Ancak Ulusal Denetim Ofisinin eleştirileri siyasi sorumluluk meselesini gündeme getiriyor.

Pevkur, savunma alanının tamamının siyasi sorumluluğunu üstlendiğini belirterek görevi Başbakan Michal'ın uygun göreceği zamanda devredeceğini açıkladı.

ESTONYA'DA SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 5'E ÇIKTI

Pevkur, istifasına rağmen görev süresinde ülkenin savunma kapasitesini güçlendiren kararlar aldığını savundu.

Estonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine yükselttiğine dikkat çekti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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