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Ankara'da (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ) su kesintisi ne zaman bitecek? (3 Eylül 2026)

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Ankara'da (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ) su kesintisi ne zaman bitecek? (3 Eylül 2026)
Fotoğraf Başlığı Ankarada (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ) su kesintisi ne zaman bitecek? (3 Eylül 2026)

Ankara'da 3 Eylül 2026 Perşembe günü yaşanan su kesintileri nedeniyle ASKİ arıza ve bakım duyuruları yakından takip ediliyor. Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Altındağ'da su kesintisi sorgulamaları hız kazanırken vatandaşlar "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte 3 Eylül ASKİ su kesintisi programı ve ilçelere göre tahmini su verme saatleri...

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Başkentte şebeke hattında meydana gelen arızalar ve yürütülen çalışmalar bazı mahallelerde su kesintilerine neden oluyor. ASKİ, kesintiden etkilenen bölgeler ile arızaların tahmini tamamlanma saatlerini güncel olarak duyuruyor. 3 Eylül Ankara su kesintisi listesinde özellikle Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Altındağ'daki son durum araştırılıyor. ASKİ'nin güncel arıza kayıtlarında Yenimahalle'deki bazı kesintiler için de tahmini tamir saatleri paylaşıldı.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL

GÖLBAŞI

Etkilenen mahalleler: Hacılar ve Kızılcaşar mahallelerinin bir kısmı

Kesinti bitiş saati: 19.00

POLATLI

Etkilenen mahalleler: Yeni Mahallesi'nin bir kısmı

Kesinti bitiş saati: 17.00

ÇANKAYA

Etkilenen mahalleler: Keklikpınarı Mahallesi

Kesinti bitiş saati: 18.00

YENİMAHALLE

Etkilenen mahalleler: Turgut Özal Mahallesi, 2119. Cadde ve çevresi

Kesinti bitiş saati: 18.00

KEÇİÖREN

Etkilenen mahalleler: Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Sancaktepe mahalleleri

Kesinti bitiş saati: 19.00

Ankarada (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ) su kesintisi ne zaman bitecek? (3 Eylül 2026)
Başlık ResmiAnkarada (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ) su kesintisi ne zaman bitecek? (3 Eylül 2026)

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ELMADAĞ

Etkilenen mahalleler: Tatlıca Mahallesi

Kesinti bitiş saati: 17.00

ALTINDAĞ

Etkilenen mahalleler: Kale Mahallesi'nin bir kısmı

Kesinti bitiş saati: 19.00

YENİMAHALLE

Etkilenen mahalleler: Kardelen Mahallesi, 2097. Sokak ve çevresi

Kesinti bitiş saati: 17.00

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Editör : İREM ÖZCAN
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