Ankara'da (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ) su kesintisi ne zaman bitecek? (3 Eylül 2026)
Ankara'da 3 Eylül 2026 Perşembe günü yaşanan su kesintileri nedeniyle ASKİ arıza ve bakım duyuruları yakından takip ediliyor. Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Altındağ'da su kesintisi sorgulamaları hız kazanırken vatandaşlar "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte 3 Eylül ASKİ su kesintisi programı ve ilçelere göre tahmini su verme saatleri...
Başkentte şebeke hattında meydana gelen arızalar ve yürütülen çalışmalar bazı mahallelerde su kesintilerine neden oluyor. ASKİ, kesintiden etkilenen bölgeler ile arızaların tahmini tamamlanma saatlerini güncel olarak duyuruyor. 3 Eylül Ankara su kesintisi listesinde özellikle Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Altındağ'daki son durum araştırılıyor. ASKİ'nin güncel arıza kayıtlarında Yenimahalle'deki bazı kesintiler için de tahmini tamir saatleri paylaşıldı.
ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL
GÖLBAŞI
Etkilenen mahalleler: Hacılar ve Kızılcaşar mahallelerinin bir kısmı
Kesinti bitiş saati: 19.00
POLATLI
Etkilenen mahalleler: Yeni Mahallesi'nin bir kısmı
Kesinti bitiş saati: 17.00
ÇANKAYA
Etkilenen mahalleler: Keklikpınarı Mahallesi
Kesinti bitiş saati: 18.00
YENİMAHALLE
Etkilenen mahalleler: Turgut Özal Mahallesi, 2119. Cadde ve çevresi
Kesinti bitiş saati: 18.00
KEÇİÖREN
Etkilenen mahalleler: Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Sancaktepe mahalleleri
Kesinti bitiş saati: 19.00
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ELMADAĞ
Etkilenen mahalleler: Tatlıca Mahallesi
Kesinti bitiş saati: 17.00
ALTINDAĞ
Etkilenen mahalleler: Kale Mahallesi'nin bir kısmı
Kesinti bitiş saati: 19.00
YENİMAHALLE
Etkilenen mahalleler: Kardelen Mahallesi, 2097. Sokak ve çevresi
Kesinti bitiş saati: 17.00