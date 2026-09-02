Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara'da 2-3 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri ve kesinti bitiş saatleri belli oldu. Başkent EDAŞ'ın şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında farklı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara elektrik kesintisi programıyla birlikte kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriğin verileceği saatler merak ediliyor.
Ankara'da elektrik kesintisi yaşayacak vatandaşlar Başkent EDAŞ'ın güncel kesinti programını araştırıyor. 2 ve 3 Eylül tarihlerinde bazı ilçelerde planlı çalışmalar nedeniyle belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise çalışma yapılacak bölgeye göre değişiklik gösteriyor.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 EYLÜL 2026
Akyurt elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 DEVECİPINARI, KARAPINAR, ÇELTİKLİ, KAVURMACI, DEREKÖY, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SERİNYAYLA, TOYÇAYIRI, MOLLARESUL, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, EVCİ, İNCİRLİ, KESİKKAVAK, BAHÇECİK, SÖĞÜTTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, MERKEZ DEMİRÖZÜ, TABAKLI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, KİRAZOĞLU, ESEN, ESKİKIŞLA, GEDİK, GERMİK, AKTEPE, YAMAK
10:00 - 12:00 AHMETADİL, LAVANTA, OLCAY, OLTU, LÜLETAŞI, AHMET VEFİK PAŞA, ATIŞ, ÇAMALTI
Altındağ elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 Etkilenen Cadde / Sokak: ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, 1690, ORÇAN, 1666/2-, 1656, 1669/2-, 1687-, 1685-, 1653-, 1048, 1667, 1686, 1681, 1669, 1674, 1699, ŞEHİT KAZIM YALÇIN, 1673
Beypazarı elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 KIZILCASÖĞÜT, DİBEKÖREN, KAYABÜKÜ, KIRBAŞI GENÇALİ YOLU-, YUKARIULUCAK, KIRBAŞI
13:00 - 15:00 3341, BEYTEPE, KÖROĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
09:30 - 17:30 ACISU
Çamlıdere elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 HACIGİL, YENİ YERLEŞİM-, AVDANDERE, AVDAN, BARDAKÇILAR
11:30 - 13:30 DİKİLİTAŞ, GÖLÜN YAZI
15:00 - 17:00 DİKİLİTAŞ, KUYUCAK
Çankaya elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 BEYTEPE KÖYÜ YOLU, BEYTEPE MAHALLESİ
15:30 - 17:30 SELÇUK YULA, 2886, 2864
13:00 - 15:00 3341, BEYTEPE, KÖROĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
09:15 - 11:30 2886, 2861
Çubuk elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 KIZILÖZ, 2.YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER
09:15 - 17:15 ÖZLÜCE, PEÇENEK, YILMAZKÖY, YAKUPHASAN
Etimesgut elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 ESENLER MEZRA, YENİ PEÇENEK, ÇİÇEKTEPE, ESENLER
11:30 - 13:30 269, 296, 271
15:00 - 17:00 AYAŞ ANKARA YOLU
09:30 - 11:30 S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3523, 3515, 3514, S.S.PET K.Y.K. -, ŞEHİTALİ, 3516, 3509, 3512, 3508, 3503, 3507_1, 3520
15:00 - 17:00 ŞEHİTALİ
12:30 - 14:30 AHİBOZ, ÇELİKERLER, ŞEHİTALİ
Gölbaşı elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 ÖZÖRENKENT, 206, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K)
09:30 - 17:30 24, 17., 11., 5, 8/1, 4302, 26, 18., 8_1, SIL 23, 12., 7, 15, 13_SILINECEK YOL, 2, 3, 20, KARAPINAR, SAKARYA.., 4304, FATİH, 19, 4, ANKARA.., BAĞLAR., MERKEZ MAHALLESİ, 1, 23, FATİH CADDESİ, SARIKAYA
09:30 - 17:30 DEVECİPINARI, KARAPINAR, ÇELTİKLİ, KAVURMACI, DEREKÖY, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SERİNYAYLA, TOYÇAYIRI, MOLLARESUL, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, EVCİ, İNCİRLİ, KESİKKAVAK, BAHÇECİK, SÖĞÜTTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, MERKEZ DEMİRÖZÜ, TABAKLI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, KİRAZOĞLU, ESEN, ESKİKIŞLA, GEDİK, GERMİK, AKTEPE, YAMAK
12:30 - 14:30 AHİBOZ, ÇELİKERLER, ŞEHİTALİ
Haymana elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 DEVECİPINARI, KARAPINAR, ÇELTİKLİ, KAVURMACI, DEREKÖY, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SERİNYAYLA, TOYÇAYIRI, MOLLARESUL, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, EVCİ, İNCİRLİ, KESİKKAVAK, BAHÇECİK, SÖĞÜTTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, MERKEZ DEMİRÖZÜ, TABAKLI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, KİRAZOĞLU, ESEN, ESKİKIŞLA, GEDİK, GERMİK, AKTEPE, YAMAK
Kahramankazan elektrik kesintisi
14:00 - 15:30 6, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 10, 7, 5 NOLU, 4 NOLU, 3
Kalecik elektrik kesintisi
11:30 - 13:30 ÇAYIR, DAĞDEMİR
15:00 - 17:00 ESKİKÖY
Keçiören elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298
15:30 - 16:45 2080, 2102
13:30 - 14:45 ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1671/1, 1953, 1668, 1938, 1942/1, 1937, 1801, 1941, 1940, 1939, 1933, 1944, 1960, 1942, KARAKEÇİLİ, 1921, 1943
11:00 - 12:15 2081, 1572, 2123, MURAT ÇOBANOĞLU
10:00 - 12:00 AHMETADİL, LAVANTA, OLCAY, OLTU, LÜLETAŞI, AHMET VEFİK PAŞA, ATIŞ, ÇAMALTI
Kızılcahamam elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 ÇEŞTEPE
Mamak elektrik kesintisi
11:00 - 12:30 1830, 1829
14:00 - 15:30 1910/4, 1907, 1808, 1829, 2867, 1828, 1830
Sincan elektrik kesintisi
10:00 - 12:00 250, 276, 253/1, 266, 267, 277, 265, 268, 275
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 EYLÜL 2026
Altındağ elektrik kesintisi
13:00 - 15:00 Etkilenen Cadde / Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL, HANIMELİ, TOROS, STRAZBURG, PEÇENEK, 1815, 3605, LALE
13:30 - 14:45 1921, 1825, 1918/2, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846
Akyurt elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
14:00 - 15:30 LİZBON, AHMETADİL, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, SAĞDUYU, 1791, 1794, 1790, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1786, 1788/1, 1789
09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI
Ayaş elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, KESİKTAŞ, POLATLAR, MURAT, TEPE, İMAMOĞLU, POLATLI 1, GÜLAMİ, MUTLU, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK, EMEK (YENİ)
Beypazarı elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 KOZAĞAÇ, KAPLAN, SARIAĞIL
09:30 - 17:30 GÜLVEREN 4, DİBEKÖREN, GÜLVEREN 1, SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, PINARBAŞI, ZAFER_1, GÜLVEREN 2, HÜRRİYET SARIYAR, OKUL SARIYAR, BARAJ 1, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 2-, GÖLBAŞI 3-, GONCA, GÖBET, SERÇE, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 2, ÇIKMAZ_2, FATİH.., BAĞLAR 1, BAHAR, ANKARA, SELVİ_1, EVCİK, BARAJ
Çamlıdere elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 YAYLA BÖKELER, TOKAR, MANDIRA BÖKELER
09:30 - 17:30 YAYLA GEBELER, ÜYÜCEK, KORKMAZLAR, ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, 6, 14, AVDAN, 21, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, HAMZALAR, KARAAĞAÇ, 5, BERÇİNYAYALAR, 17, 8, 25, ESKİCE ŞAHİNLER, 18, SÜLELER, DERENECİ, 15, YAYLA ALAKOÇ, 13, 10, 1, 16, GÖKBEL, YAYLA KUŞÇULAR, 12, 9, BERÇİNÇATAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, ŞAHİNLER, 19, GEBELER, 24
09:00 - 11:00 DİKİLİTAŞ
11:30 - 13:30 BARDAKÇILAR
Çankaya elektrik kesintisi
09:15 - 11:30 GENÇLİK, SAVAŞ, NECATİBEY, ÖZVEREN
13:00 - 15:00 GAZİ MUSTAFA KEMAL, HANIMELİ, TOROS, STRAZBURG, PEÇENEK, 1815, 3605, LALE
15:30 - 17:30 1047, STRAZBURG, TOROS, CELAL BAYAR
14:00 - 15:30 LİZBON, AHMETADİL, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, SAĞDUYU, 1791, 1794, 1790, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1786, 1788/1, 1789
09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI
09:30 - 17:30 2449
17:00 - 19:00 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY
Çubuk elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
09:30 - 17:30 MERKEZ, ARTUKÇA, SIRÇALIK, ALİ, ŞAHNE, KİREÇÇİK, KAYARDI, GİBORU, AMBARCIK, MERKEL, GÜRGENLİK, KÖYÜN KENDİSİ, BAKACAK, ÇANAKÇI, MUMRA, DANYA, DEMİR, GÖL, YOLÜSTÜ, AHA, AKPINAR, YAYLA, ÇANDIR
09:15 - 17:00 ÜNİVERSİTE, MERKEZ KÜME, 325
Etimesgut elektrik kesintisi
09:00 - 11:00 5350
15:00 - 17:00 SELÇUKLULAR, OSMAN BEY, 83, 2653, ORHAN BEY
11:30 - 13:30 SELÇUKLULAR, 86
09:30 - 11:30 S.S PETROL KYK, ŞEHİTALİ, 3527
12:30 - 14:30 S.S.PET K.Y.K. -, 3559_1, 3555, BİLGİSAYARCILAR 92, ŞEHİTALİ, 3556, 3538, 3540, 3558., 3524, 3547, 3550, 3563, 3536
15:00 - 17:00 ŞEHİTALİ, BİLGİSAYARCILAR 92
Gölbaşı elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 AHİBOZ, 4348, 15, 4334, 1, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, 4308, 4339, 4305, 4322, FATİH, 49-, 30_SİLİNECEK, 4306, MERKEZ MAHALLESİ, 4352, 4318, 4321, FATİH CADDESİ, 4341, ANKARA.., 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358, 23
09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI
09:00 - 17:00 BİLGEN, 4235, VAKIF.., SUSAM, 4231, ESERTEPE, 1055, REYHAN
Haymana elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI
Kahramankazan elektrik kesintisi
13:30 - 15:00 632
09:00 - 15:30 YILBANT, 3002, 3001, ULUBATLI
Kalecik elektrik kesintisi
09:00 - 17.00 YENİÇÖTE
11:30 - 13:30 YENİÇÖTE
15:00 - 17:00 YENİÇÖTE
Keçiören elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 ANAVATAN, SUSUZ MAHALLESİ, 5622, FATİH SULTAN MEHMET, 5659
09:00 - 10:15 2082, 2088
Kızılcahamam elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 YAYLA GEBELER, ÜYÜCEK, KORKMAZLAR, ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, 6, 14, AVDAN, 21, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, HAMZALAR, KARAAĞAÇ, 5, BERÇİNYAYALAR, 17, 8, 25, ESKİCE ŞAHİNLER, 18, SÜLELER, DERENECİ, 15, YAYLA ALAKOÇ, 13, 10, 1, 16, GÖKBEL, YAYLA KUŞÇULAR, 12, 9, BERÇİNÇATAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, ŞAHİNLER, 19, GEBELER, 24
Mamak elektrik kesintisi
09:00 - 10:30 1785, 1786, ŞEHİT KADİR YALÇIN, 1795, 1796/2, 1756, 1772-, 1802, ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN, 1777/1, 1804, 1768, 1801/1, 1777/2, 1796, 1765, 1801, 1797
14:00 - 15:30 LİZBON, AHMETADİL, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, SAĞDUYU, 1791, 1794, 1790, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1786, 1788/1, 1789
Nallıhan elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 GÜLVEREN 4, DİBEKÖREN, GÜLVEREN 1, SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, PINARBAŞI, ZAFER_1, GÜLVEREN 2, HÜRRİYET SARIYAR, OKUL SARIYAR, BARAJ 1, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 2-, GÖLBAŞI 3-, GONCA, GÖBET, SERÇE, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 2, ÇIKMAZ_2, FATİH.., BAĞLAR 1, BAHAR, ANKARA, SELVİ_1, EVCİK, BARAJ
Polatlı elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI
Pursaklar elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
Sincan elektrik kesintisi
09:30 - 17:00 ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, KESİKTAŞ, POLATLAR,
10:00 - 12:00 FİGEN, FAKÜLTE, FERİDUN
09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI
15:00 - 20:00 OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Yenimahalle elektrik kesintisi
09:15 - 17:15 ANAVATAN, SUSUZ MAHALLESİ, 5622, FATİH SULTAN MEHMET, 5659
13:00 - 15:00 GAZİ MUSTAFA KEMAL, HANIMELİ, TOROS, STRAZBURG, PEÇENEK, 1815, 3605, LALE
15:30 - 16:45 YOZGAT, 1583/1, 1627, 1611, 1572, 1608, 1607, 1606, 1609, 1586/1, 1589/1, SİVASLILAR
12:00 - 15:00 199, 198, 187