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Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

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Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'da 2-3 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri ve kesinti bitiş saatleri belli oldu. Başkent EDAŞ'ın şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında farklı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara elektrik kesintisi programıyla birlikte kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriğin verileceği saatler merak ediliyor.

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Ankara'da elektrik kesintisi yaşayacak vatandaşlar Başkent EDAŞ'ın güncel kesinti programını araştırıyor. 2 ve 3 Eylül tarihlerinde bazı ilçelerde planlı çalışmalar nedeniyle belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise çalışma yapılacak bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 EYLÜL 2026

Akyurt elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 DEVECİPINARI, KARAPINAR, ÇELTİKLİ, KAVURMACI, DEREKÖY, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SERİNYAYLA, TOYÇAYIRI, MOLLARESUL, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, EVCİ, İNCİRLİ, KESİKKAVAK, BAHÇECİK, SÖĞÜTTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, MERKEZ DEMİRÖZÜ, TABAKLI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, KİRAZOĞLU, ESEN, ESKİKIŞLA, GEDİK, GERMİK, AKTEPE, YAMAK

10:00 - 12:00 AHMETADİL, LAVANTA, OLCAY, OLTU, LÜLETAŞI, AHMET VEFİK PAŞA, ATIŞ, ÇAMALTI

Altındağ elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 Etkilenen Cadde / Sokak: ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, 1690, ORÇAN, 1666/2-, 1656, 1669/2-, 1687-, 1685-, 1653-, 1048, 1667, 1686, 1681, 1669, 1674, 1699, ŞEHİT KAZIM YALÇIN, 1673

Beypazarı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 KIZILCASÖĞÜT, DİBEKÖREN, KAYABÜKÜ, KIRBAŞI GENÇALİ YOLU-, YUKARIULUCAK, KIRBAŞI

13:00 - 15:00 3341, BEYTEPE, KÖROĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

09:30 - 17:30 ACISU

Çamlıdere elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 HACIGİL, YENİ YERLEŞİM-, AVDANDERE, AVDAN, BARDAKÇILAR

11:30 - 13:30 DİKİLİTAŞ, GÖLÜN YAZI

15:00 - 17:00 DİKİLİTAŞ, KUYUCAK

Çankaya elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 BEYTEPE KÖYÜ YOLU, BEYTEPE MAHALLESİ

15:30 - 17:30 SELÇUK YULA, 2886, 2864

13:00 - 15:00 3341, BEYTEPE, KÖROĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

09:15 - 11:30 2886, 2861

Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Çubuk elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 KIZILÖZ, 2.YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER

09:15 - 17:15 ÖZLÜCE, PEÇENEK, YILMAZKÖY, YAKUPHASAN

Etimesgut elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 ESENLER MEZRA, YENİ PEÇENEK, ÇİÇEKTEPE, ESENLER

11:30 - 13:30 269, 296, 271

15:00 - 17:00 AYAŞ ANKARA YOLU

09:30 - 11:30 S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3523, 3515, 3514, S.S.PET K.Y.K. -, ŞEHİTALİ, 3516, 3509, 3512, 3508, 3503, 3507_1, 3520

15:00 - 17:00 ŞEHİTALİ

12:30 - 14:30 AHİBOZ, ÇELİKERLER, ŞEHİTALİ

Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Gölbaşı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 ÖZÖRENKENT, 206, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K)

09:30 - 17:30 24, 17., 11., 5, 8/1, 4302, 26, 18., 8_1, SIL 23, 12., 7, 15, 13_SILINECEK YOL, 2, 3, 20, KARAPINAR, SAKARYA.., 4304, FATİH, 19, 4, ANKARA.., BAĞLAR., MERKEZ MAHALLESİ, 1, 23, FATİH CADDESİ, SARIKAYA

09:30 - 17:30 DEVECİPINARI, KARAPINAR, ÇELTİKLİ, KAVURMACI, DEREKÖY, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SERİNYAYLA, TOYÇAYIRI, MOLLARESUL, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, EVCİ, İNCİRLİ, KESİKKAVAK, BAHÇECİK, SÖĞÜTTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, MERKEZ DEMİRÖZÜ, TABAKLI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, KİRAZOĞLU, ESEN, ESKİKIŞLA, GEDİK, GERMİK, AKTEPE, YAMAK

12:30 - 14:30 AHİBOZ, ÇELİKERLER, ŞEHİTALİ

Haymana elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 DEVECİPINARI, KARAPINAR, ÇELTİKLİ, KAVURMACI, DEREKÖY, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SERİNYAYLA, TOYÇAYIRI, MOLLARESUL, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, EVCİ, İNCİRLİ, KESİKKAVAK, BAHÇECİK, SÖĞÜTTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, MERKEZ DEMİRÖZÜ, TABAKLI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, KİRAZOĞLU, ESEN, ESKİKIŞLA, GEDİK, GERMİK, AKTEPE, YAMAK

Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kahramankazan elektrik kesintisi

14:00 - 15:30 6, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 10, 7, 5 NOLU, 4 NOLU, 3

Kalecik elektrik kesintisi

11:30 - 13:30 ÇAYIR, DAĞDEMİR

15:00 - 17:00 ESKİKÖY

Keçiören elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298

15:30 - 16:45 2080, 2102

13:30 - 14:45 ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1671/1, 1953, 1668, 1938, 1942/1, 1937, 1801, 1941, 1940, 1939, 1933, 1944, 1960, 1942, KARAKEÇİLİ, 1921, 1943

11:00 - 12:15 2081, 1572, 2123, MURAT ÇOBANOĞLU

10:00 - 12:00 AHMETADİL, LAVANTA, OLCAY, OLTU, LÜLETAŞI, AHMET VEFİK PAŞA, ATIŞ, ÇAMALTI

Kızılcahamam elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 ÇEŞTEPE

Mamak elektrik kesintisi

11:00 - 12:30 1830, 1829

14:00 - 15:30 1910/4, 1907, 1808, 1829, 2867, 1828, 1830

Sincan elektrik kesintisi

10:00 - 12:00 250, 276, 253/1, 266, 267, 277, 265, 268, 275

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 EYLÜL 2026

Altındağ elektrik kesintisi

13:00 - 15:00 Etkilenen Cadde / Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL, HANIMELİ, TOROS, STRAZBURG, PEÇENEK, 1815, 3605, LALE

13:30 - 14:45 1921, 1825, 1918/2, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846

Akyurt elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

14:00 - 15:30 LİZBON, AHMETADİL, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, SAĞDUYU, 1791, 1794, 1790, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1786, 1788/1, 1789

09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI

Ayaş elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, KESİKTAŞ, POLATLAR, MURAT, TEPE, İMAMOĞLU, POLATLI 1, GÜLAMİ, MUTLU, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK, EMEK (YENİ)

Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Beypazarı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 KOZAĞAÇ, KAPLAN, SARIAĞIL

09:30 - 17:30 GÜLVEREN 4, DİBEKÖREN, GÜLVEREN 1, SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, PINARBAŞI, ZAFER_1, GÜLVEREN 2, HÜRRİYET SARIYAR, OKUL SARIYAR, BARAJ 1, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 2-, GÖLBAŞI 3-, GONCA, GÖBET, SERÇE, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 2, ÇIKMAZ_2, FATİH.., BAĞLAR 1, BAHAR, ANKARA, SELVİ_1, EVCİK, BARAJ

Çamlıdere elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 YAYLA BÖKELER, TOKAR, MANDIRA BÖKELER

09:30 - 17:30 YAYLA GEBELER, ÜYÜCEK, KORKMAZLAR, ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, 6, 14, AVDAN, 21, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, HAMZALAR, KARAAĞAÇ, 5, BERÇİNYAYALAR, 17, 8, 25, ESKİCE ŞAHİNLER, 18, SÜLELER, DERENECİ, 15, YAYLA ALAKOÇ, 13, 10, 1, 16, GÖKBEL, YAYLA KUŞÇULAR, 12, 9, BERÇİNÇATAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, ŞAHİNLER, 19, GEBELER, 24

09:00 - 11:00 DİKİLİTAŞ

11:30 - 13:30 BARDAKÇILAR

Çankaya elektrik kesintisi

09:15 - 11:30 GENÇLİK, SAVAŞ, NECATİBEY, ÖZVEREN

13:00 - 15:00 GAZİ MUSTAFA KEMAL, HANIMELİ, TOROS, STRAZBURG, PEÇENEK, 1815, 3605, LALE

15:30 - 17:30 1047, STRAZBURG, TOROS, CELAL BAYAR

14:00 - 15:30 LİZBON, AHMETADİL, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, SAĞDUYU, 1791, 1794, 1790, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1786, 1788/1, 1789

09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI

09:30 - 17:30 2449

17:00 - 19:00 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY

Çubuk elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

09:30 - 17:30 MERKEZ, ARTUKÇA, SIRÇALIK, ALİ, ŞAHNE, KİREÇÇİK, KAYARDI, GİBORU, AMBARCIK, MERKEL, GÜRGENLİK, KÖYÜN KENDİSİ, BAKACAK, ÇANAKÇI, MUMRA, DANYA, DEMİR, GÖL, YOLÜSTÜ, AHA, AKPINAR, YAYLA, ÇANDIR

09:15 - 17:00 ÜNİVERSİTE, MERKEZ KÜME, 325

Etimesgut elektrik kesintisi

09:00 - 11:00 5350

15:00 - 17:00 SELÇUKLULAR, OSMAN BEY, 83, 2653, ORHAN BEY

11:30 - 13:30 SELÇUKLULAR, 86

09:30 - 11:30 S.S PETROL KYK, ŞEHİTALİ, 3527

12:30 - 14:30 S.S.PET K.Y.K. -, 3559_1, 3555, BİLGİSAYARCILAR 92, ŞEHİTALİ, 3556, 3538, 3540, 3558., 3524, 3547, 3550, 3563, 3536

15:00 - 17:00 ŞEHİTALİ, BİLGİSAYARCILAR 92

Gölbaşı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 AHİBOZ, 4348, 15, 4334, 1, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, 4308, 4339, 4305, 4322, FATİH, 49-, 30_SİLİNECEK, 4306, MERKEZ MAHALLESİ, 4352, 4318, 4321, FATİH CADDESİ, 4341, ANKARA.., 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358, 23

09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI

09:00 - 17:00 BİLGEN, 4235, VAKIF.., SUSAM, 4231, ESERTEPE, 1055, REYHAN

Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haymana elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI

Kahramankazan elektrik kesintisi

13:30 - 15:00 632

09:00 - 15:30 YILBANT, 3002, 3001, ULUBATLI

Kalecik elektrik kesintisi

09:00 - 17.00 YENİÇÖTE

11:30 - 13:30 YENİÇÖTE

15:00 - 17:00 YENİÇÖTE

Keçiören elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 ANAVATAN, SUSUZ MAHALLESİ, 5622, FATİH SULTAN MEHMET, 5659

09:00 - 10:15 2082, 2088

Kızılcahamam elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 YAYLA GEBELER, ÜYÜCEK, KORKMAZLAR, ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, 6, 14, AVDAN, 21, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, HAMZALAR, KARAAĞAÇ, 5, BERÇİNYAYALAR, 17, 8, 25, ESKİCE ŞAHİNLER, 18, SÜLELER, DERENECİ, 15, YAYLA ALAKOÇ, 13, 10, 1, 16, GÖKBEL, YAYLA KUŞÇULAR, 12, 9, BERÇİNÇATAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, ŞAHİNLER, 19, GEBELER, 24

Mamak elektrik kesintisi

09:00 - 10:30 1785, 1786, ŞEHİT KADİR YALÇIN, 1795, 1796/2, 1756, 1772-, 1802, ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN, 1777/1, 1804, 1768, 1801/1, 1777/2, 1796, 1765, 1801, 1797

14:00 - 15:30 LİZBON, AHMETADİL, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, SAĞDUYU, 1791, 1794, 1790, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1786, 1788/1, 1789

Ankara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 2-3 Eylül! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Nallıhan elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 GÜLVEREN 4, DİBEKÖREN, GÜLVEREN 1, SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, PINARBAŞI, ZAFER_1, GÜLVEREN 2, HÜRRİYET SARIYAR, OKUL SARIYAR, BARAJ 1, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 2-, GÖLBAŞI 3-, GONCA, GÖBET, SERÇE, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 2, ÇIKMAZ_2, FATİH.., BAĞLAR 1, BAHAR, ANKARA, SELVİ_1, EVCİK, BARAJ

Polatlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI

Pursaklar elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

Sincan elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, KESİKTAŞ, POLATLAR,

10:00 - 12:00 FİGEN, FAKÜLTE, FERİDUN

09:30 - 17:30 KIZILKOYUNLU, HAYMANA, AHMETADİL, AŞKAR YAYLASI, SOĞULCA, YAYLABEYİ, HAYMANAYOLU, BATI KISIM, KAŞ ESKİ KÖSELER, 133, YENİKÖSELER, YEŞİLYURT, GÖLBAŞI, KIZILCAKIŞLA, KAŞ ESKIKÖSELER, TAŞPINAR, AŞAĞI ŞEYHALİ, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN, BABAYAKUP, ORTA ESKİKÖSELER, KAYABAŞI

15:00 - 20:00 OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

Yenimahalle elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 ANAVATAN, SUSUZ MAHALLESİ, 5622, FATİH SULTAN MEHMET, 5659

13:00 - 15:00 GAZİ MUSTAFA KEMAL, HANIMELİ, TOROS, STRAZBURG, PEÇENEK, 1815, 3605, LALE

15:30 - 16:45 YOZGAT, 1583/1, 1627, 1611, 1572, 1608, 1607, 1606, 1609, 1586/1, 1589/1, SİVASLILAR

12:00 - 15:00 199, 198, 187

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Editör : İREM ÖZCAN
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