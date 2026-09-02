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3. Sayfa

Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf Başlığı Çanakkalenin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. ( Doğan Zelova - Anadolu Ajansı )

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki kişi arasında nedeni bilinmeyen sebepten çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi'nde İ.Y. ile C.Ş. arasında şimdilik tespit edilemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında İ.Y, C.Ş'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edilen C.Ş, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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