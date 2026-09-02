Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki kişi arasında nedeni bilinmeyen sebepten çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi'nde İ.Y. ile C.Ş. arasında şimdilik tespit edilemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında İ.Y, C.Ş'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edilen C.Ş, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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