Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'lık oldu: Yüksel Yıldırım'a "tedbirli" sevk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre; Süper Lig'in 3'üncü haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildi.

TÜMOSAN Konyaspor'un futbolcusu Enis Bardhi'nin, Kocaelispor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Froekiaer Ankersen'in, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşımındaki futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle tedbirsiz disipline gönderildiği duyuruldu.

YILDIRIM İÇİN HAKARETTTEN TEDBİRLİ SEVK

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Fenerbahçe maçındaki hakaretinden PFDK'ye tedbirli sevk edildiği bildirildi. Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü görevlisi Sadık Eren Aykut'un, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli disipline gönderildiği bildirildi.

Yükssel Yıldırım başkanlığındaki Samsunspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'ın, Corendon Alanyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli disipline gönderildiği aktarıldı. Corendon Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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