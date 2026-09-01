Sel her şeyi önüne kattı, bir tek o ayakta kaldı! Yeşil evin sırrı çözüldü
Nepal'de 26 Ağustos'ta başlayan sel felaketinin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkede 1003 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin kişi kayıp.
Helikopterlerin de kullanıldığı arama kurtarma operasyonlarında 11 bin 800'den fazla kişi kurtarıldı. Suların çekildiği bölgelerde ise felaketin geride bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıkmaya başladı.
HER ŞEY YIKILDI, YEŞİL EV AYAKTA KALDI
Afet bölgesinden gelen görüntülerden biri dikkatleri üzerine çekti. Sel suları çevresindeki yapıları sürükleyip götürürken, yeşil renkli bir evin ayakta kalması "Bu ev nasıl kurtuldu?" sorusunu beraberinde getirdi.
Yapıya ilişkin paylaşılan teknik değerlendirmelerde, evin sele dayanmasında derin temel, betonarme taşıyıcı sistem ve çapraz desteklerin etkili olduğu öne sürüldü.
YEŞİL EVİN SIRRI TEMELİNDE
Evin betonarme kazıklar üzerine oturtulan derin temel, sel sularının zeminde oluşturduğu aşınmaya karşı yapının direncini artırıyor.
Çapraz destek sistemi ise çamur ve sel akıntısının oluşturduğu şiddetli yükü taşıyıcı sistem üzerinde dağıtmaya yardımcı olmuş durumda.
Yapıda kullanılan taş duvarın da temeli, sel sularıyla sürüklenen kaya parçalarının darbelerine karşı koruduğu görüldü.
EN BÜYÜK YIKIM CHITWAN'DA
Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu verilerine göre en fazla can kaybı Chitwan'da yaşandı. Bölgede 321 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Nawalparasi'de 216, Batı Nawalparasi'de 170, Nuwakot'ta 95, Gorkha'da 65, Dhading'de 55, Tanahun'da 38 ve Rasuwa'da 27 kişinin hayatını kaybetti.
KAYIPLAR ARASINDA YÜZLERCE SANTRAL İŞÇİSİ VAR
Arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı Rasuwa'da yüzlerce kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Ülke genelinde yaklaşık 4 bin kişinin kayıp olduğu, bunların arasında yüzlerce hidroelektrik santrali çalışanı ile yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bildirilmişti.
Afet bölgesinde 21 binden fazla güvenlik personeli arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.