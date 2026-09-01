Sel her şeyi önüne kattı, bir tek o ayakta kaldı! Yeşil evin sırrı çözüldü

KAYIPLAR ARASINDA YÜZLERCE SANTRAL İŞÇİSİ VAR

Arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı Rasuwa'da yüzlerce kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Ülke genelinde yaklaşık 4 bin kişinin kayıp olduğu, bunların arasında yüzlerce hidroelektrik santrali çalışanı ile yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bildirilmişti.

Afet bölgesinde 21 binden fazla güvenlik personeli arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.