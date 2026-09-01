Trendyol 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları sürerken futbolseverlerin gözü Bandırmaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Ligde yoluna devam eden iki ekip, puan mücadelesi için Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken detaylar da belli oldu.

Sezonun 5. haftasında oynanacak mücadele 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya geri sayım başlarken gözler Bandırmaspor-Antalyaspor canlı yayın bilgilerinde.

BANDIRMASPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Bandırmaspor-Antalyaspor karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BANDIRMASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Antalyaspor karşılaşması 1 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00'da başlayacak.

Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BANDIRMASPOR-ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede Burak Olcar düdük çalacak. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Burak Sami Şad yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.

Video yardımcı hakem (VAR) görevinde Gürcan Hasova, AVAR koltuğunda ise Cihan Aydın yer alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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