Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Fotoğraf Başlığı Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları sürerken futbolseverlerin gözü Bandırmaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Ligde yoluna devam eden iki ekip, puan mücadelesi için Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken detaylar da belli oldu.

Kaydet
a- | +A

Sezonun 5. haftasında oynanacak mücadele 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya geri sayım başlarken gözler Bandırmaspor-Antalyaspor canlı yayın bilgilerinde.

BANDIRMASPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Bandırmaspor-Antalyaspor karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiBandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BANDIRMASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Antalyaspor karşılaşması 1 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00'da başlayacak.

Bandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiBandırmaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BANDIRMASPOR-ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede Burak Olcar düdük çalacak. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Burak Sami Şad yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.

Video yardımcı hakem (VAR) görevinde Gürcan Hasova, AVAR koltuğunda ise Cihan Aydın yer alacak.

İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sporting-Galatasaray karşılaşmasına geri sayım başladı!
HABERLER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sporting-Galatasaray karşılaşmasına geri sayım başladı!
Galatasaray
HABERLER
Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu? Gözler Galatasaray-Antalyaspor maç sonucunda!
Bandırmaspor başladı, Eyüpspor bitirdi
SPOR
Bandırmaspor başladı, Eyüpspor bitirdi
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
VİCDANI RAHATMIŞ!
VİCDANI RAHATMIŞ!
Tuncay Sonel'den aylar sonra ilk açıklama
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
UÇAK BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ
UÇAK BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ
Türkiye ve KKTC makamları harekete geçti
HEPSİ ÜRETİCİLERİNİ KURTARDI!
HEPSİ ÜRETİCİLERİNİ KURTARDI!
Dev markaların geleceğini bu modeller değiştirdi
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
"GENÇ FERNANDO TORRES"
En yakından tanıyan isim Deniz Gül'ü anlattı
GÜVENLİK AMİRİ DHKP-C'Lİ ÇIKTI
GÜVENLİK AMİRİ DHKP-C'Lİ ÇIKTI
CHP'li belediyede hala aktif görevde!
BAKKALDA FISTIK KAVGASI!
BAKKALDA FISTIK KAVGASI!
Kartla ödemek isteyen turiste küfür etti
TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!
TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!
Asya ülkesinde yeni vize kararı! '60 gün' tarih oluyor
G.SARAY'DA 5'İNCİ TRANSFER
G.SARAY'DA 5'İNCİ TRANSFER
Fransız stoper, Bundesliga'dan geliyor
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI
PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI
'Tüm ülkelerin işine yaracak hat için birlikte çalışıyoruz'
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
ÜÇÜNÜN ÖLÜMÜNDE ACI DETAY
ÜÇÜNÜN ÖLÜMÜNDE ACI DETAY
Daha 17, 19 ve 20 yaşındaydılar...
ATİNA'DAN KÜSTAH İTİRAF!
ATİNA'DAN KÜSTAH İTİRAF!
"İsrail bizi komşumuza karşı koruyor"
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sporting-Galatasaray karşılaşmasına geri sayım başladı!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Kaydet
Üreticilerini kurtaran otomobiller: Dev markaların geleceğini bu modeller değiştirdi
Üreticilerini kurtaran otomobiller: Dev markaların geleceğini bu modeller değiştirdi
Kaydet
Renault Eylül fiyatlarını açıkladı: Duster ve Boreal’e zam geldi
Renault Eylül fiyatlarını açıkladı: Duster ve Boreal’e zam geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.