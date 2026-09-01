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CHP'li belediyenin güvenlik amiri DHKP-C'li çıktı! Hala aktif görevde

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CHP'li belediyenin güvenlik amiri DHKP-C'li çıktı! Hala aktif görevde
Fotoğraf Başlığı CHPli belediyenin güvenlik amiri DHKP-Cli çıktı! Hala aktif görevde

İstanbul'da CHP'li Beyoğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Güvenlik Amiri olarak görev yapan Mahmud Güven'in, 2015-2016 yıllarında sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP-C'yi destekleyici ve emniyet güçlerini hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başlayan CHP'li İnan Güney'in döneminde belediyede 'güvenlik amiri' olarak görevlendirilen ve halen görevde olan Mahmud Güven'in, 2015-2016 yıllarında kullandığı sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımları ortaya çıktı.

TERÖRÜ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

Mahmud Güven'in yaptığı paylaşımlarda terör örgütü DHKP-C'yi destekleyici ifadelerin yanı sıra emniyet güçlerini hedef alan ifadeler olması infiale yol açtı.

Mahmud Güven'in yaptığı paylaşımlar
Başlık ResmiMahmud Güven'in yaptığı paylaşımlar

SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'I ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

Mahmud Güven'in sosyal medya hesabında, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınarak şehit edildiği terör saldırısına ilişkin paylaşımlar da yer aldı.

Mahmud Güven (Ortada)
Başlık ResmiMahmud Güven (Ortada)

Güven'in, saldırıyı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristin, şehit savcının başına silah dayadığı fotoğrafına, "Bir hukuk öğrencisi bugün için adalet için canını verdi. Biz de sizi seviyoruz ölüme gözünü kırpmadan giden güzel insanlar." yorumunu yaptığı görüldü.

Mahmud Güven'in yaptığı paylaşımlar
Başlık ResmiMahmud Güven'in yaptığı paylaşımlar

Mahmud Güven'in, 2015 yılında Okmeydanı'nda yaşanan sokak olaylarına dair fotoğraf ve videolar paylaştığı da ortaya çıktı. Söz konusu hesabın kapatıldığı öğrenildi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyoğlu
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