Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, gece boyunca sürdürdükleri avın ardından yaklaşık 50 ton palamutla kıyıya döndü.

Bugün itibarıyla denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak'taki balıkçılar, gece saatlerinde tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

1 GECEDE 5 BİN KASA BALIK AVLADILAR

Sezonun ilk avında balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Kent genelindeki küçük balıkçı tekneleri tarafından yaklaşık 5 bin kasa avlandı. Avlanan balıkların bir bölümü büyük kentlere gönderilirken, bir bölümü de Zonguldak'taki balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu.

Av yasağı bitti, 1 gece 50 ton palamutla döndüler!

"SEZONUMUZ BOL VE BEREKETLİ GEÇECEK"

Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, sezon başlamadan önce bölgede palamut bolluğu beklediklerini belirterek, ilk avın da bu beklentileri desteklediğini söyledi. Bölgede yaklaşık 5 bin kasa balık çıktığını ifade eden Aksu, "Bunu bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler, hem bol olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler. Sezonumuz bol ve bereketli geçecek. Tahminlerimize göre olumlu ilerliyor, balık boyları ve avcılıkla alakalı." dedi.

Av yasağı bitti, 1 gece 50 ton palamutla döndüler!

50 TON BALIKLA KIYIYA DÖNDÜLER

Aksu, bölgede henüz gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçı teknelerinin avlanmaya başlamadığını belirterek, yaklaşık 50 tonluk avın yerel balıkçılar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Vatandaşlara taze balık tüketmeleri çağrısında bulunan Aksu, "Büyük balıkçılar bölgemize daha ulaşmadılar, bunlar yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Taze taze yesinler, bol bereketli bir sezon geçecek. Ortalama bugün 50 ton balık çıktı." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZonguldak

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