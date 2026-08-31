Sofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor

Bolu’da av sezonunun başlamasına bir gün kala balık tezgâhlarında palamut bereketi yaşanıyor. Yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutlar 150 liradan satışa sunulurken, balıkçılar sezonun verimli geçmesini bekliyor.

Küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos’ta başlayan av sezonunda ağlara en fazla takılan balıklardan biri palamut oldu. Bolu’daki balık tezgâhlarında yerini alan palamut, bolluğuyla dikkat çekti. Bolu Pazarı’nda yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 150 liradan satışa sunuldu. Palamudun bol çıkmasının fiyatlara da olumlu yansıdığını belirten balıkçı esnafı, ilerleyen günlerde balıkların daha da büyümesini bekliyor.

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SEZON BAŞLIYOR, PALAMUTTA BOLLUK VAR

Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, küçük teknelerin 15 Ağustos’tan itibaren olta ve çapariyle palamut avına başladığını belirterek, “Sezonu palamutla açıyoruz. Yarın büyük teknelerin de denize açılmasıyla sezon tamamen başlayacak. Şu anda palamutta bolluk görülüyor. Gün geçtikçe hem balıkların ağırlığı artacak hem de fiyatlar buna göre şekillenecek” dedi.

TEZGÂHLARDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Boluluların özellikle hamsi ve palamudu tercih ettiğini ifade eden Cesur, palamuda yönelik talebin de yüksek olduğunu söyledi. Son iki yılda palamudun az olması nedeniyle vatandaşlarda palamut özlemi oluştuğunu belirten Cesur, “Palamuda ilgi var. Son iki yılda palamut azdı. Bu nedenle vatandaşta palamut özlemi oluştu. Şu anda talep iyi. Sezonun güzel başlayacağını düşünüyoruz. Vatandaşın uygun fiyata balık tüketmesini bekliyoruz. Deniz, ağustos ayının ilk haftasından itibaren palamut açısından olumlu işaretler verdi. Bu yıl vatandaşın bol ve uygun fiyatlı palamut yiyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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BİR TANESİ YARIM KİLO GELİYOR, 150 LİRADAN SATILIYOR

Palamut fiyatlarının 100 ila 150 lira arasında değiştiğini belirten Cesur, balıkların ağırlığındaki artışa dikkat çekti. Cesur, “Fiyatlar büyük ölçüde aynı kaldı ancak balıkların ağırlığı artmaya başladı. İlk günlerde 300-400 gram olan palamutlar, 500 grama kadar ulaştı. Büyük teknelerin denize açılmasıyla daha derin sularda av yapılacak. Böylece hem balık miktarının hem de ağırlığının artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Palamudun hızlı büyüyen bir balık olduğunu belirten Cesur, yağışların da balıkların gelişimine katkı sağladığını söyledi. Cesur, sezonun hem balıkçı esnafı hem de vatandaşlar açısından verimli geçmesini beklediklerini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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