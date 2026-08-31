Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Sofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Bolu’da av sezonunun başlamasına bir gün kala balık tezgâhlarında palamut bereketi yaşanıyor. Yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutlar 150 liradan satışa sunulurken, balıkçılar sezonun verimli geçmesini bekliyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos’ta başlayan av sezonunda ağlara en fazla takılan balıklardan biri palamut oldu. Bolu’daki balık tezgâhlarında yerini alan palamut, bolluğuyla dikkat çekti. Bolu Pazarı’nda yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 150 liradan satışa sunuldu. Palamudun bol çıkmasının fiyatlara da olumlu yansıdığını belirten balıkçı esnafı, ilerleyen günlerde balıkların daha da büyümesini bekliyor.

Sofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor
Başlık ResmiSofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor

SEZON BAŞLIYOR, PALAMUTTA BOLLUK VAR

Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, küçük teknelerin 15 Ağustos’tan itibaren olta ve çapariyle palamut avına başladığını belirterek, “Sezonu palamutla açıyoruz. Yarın büyük teknelerin de denize açılmasıyla sezon tamamen başlayacak. Şu anda palamutta bolluk görülüyor. Gün geçtikçe hem balıkların ağırlığı artacak hem de fiyatlar buna göre şekillenecek” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Palamutta bolluk var! Esnaf satışlardan, vatandaş fiyattan memnun
EKONOMİ

Palamutta bolluk var! Esnaf satışlardan, vatandaş fiyattan memnun

TEZGÂHLARDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Boluluların özellikle hamsi ve palamudu tercih ettiğini ifade eden Cesur, palamuda yönelik talebin de yüksek olduğunu söyledi. Son iki yılda palamudun az olması nedeniyle vatandaşlarda palamut özlemi oluştuğunu belirten Cesur, “Palamuda ilgi var. Son iki yılda palamut azdı. Bu nedenle vatandaşta palamut özlemi oluştu. Şu anda talep iyi. Sezonun güzel başlayacağını düşünüyoruz. Vatandaşın uygun fiyata balık tüketmesini bekliyoruz. Deniz, ağustos ayının ilk haftasından itibaren palamut açısından olumlu işaretler verdi. Bu yıl vatandaşın bol ve uygun fiyatlı palamut yiyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Sofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor
Başlık ResmiSofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor

BİR TANESİ YARIM KİLO GELİYOR, 150 LİRADAN SATILIYOR

Palamut fiyatlarının 100 ila 150 lira arasında değiştiğini belirten Cesur, balıkların ağırlığındaki artışa dikkat çekti. Cesur, “Fiyatlar büyük ölçüde aynı kaldı ancak balıkların ağırlığı artmaya başladı. İlk günlerde 300-400 gram olan palamutlar, 500 grama kadar ulaştı. Büyük teknelerin denize açılmasıyla daha derin sularda av yapılacak. Böylece hem balık miktarının hem de ağırlığının artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor
Başlık ResmiSofralar bayram edecek! Her biri yarım kilo geliyor, 150 liradan satılıyor

Palamudun hızlı büyüyen bir balık olduğunu belirten Cesur, yağışların da balıkların gelişimine katkı sağladığını söyledi. Cesur, sezonun hem balıkçı esnafı hem de vatandaşlar açısından verimli geçmesini beklediklerini kaydetti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
3 TRANSFERDE SICAK GELİŞME
3 TRANSFERDE SICAK GELİŞME
Galatasaray'dan yerli operasyonu
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar...
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
VEDA ETTİ!
VEDA ETTİ!
Lionel Messi'den tarihi karar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması!
HYUNDAI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
HYUNDAI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Bronco ve Wrangler'a yeni rakip
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
Avrupa ülkesinde Türkler için yeni iş kapısı açıldı!
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Kenan Yıldız'dan kötü haber
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
Faciada yardıma ilk koşan isim o anları anlattı
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
Terör saldırısı sonrası o anlaşma askıya alınmıştı!
"CANIM YANIYOR"
Acılı vatandaştan, Üstel'e canlı yayında tepki!
ALİYEV'E DİKKAT ÇEKTİLER
ALİYEV'E DİKKAT ÇEKTİLER
Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti
Kaydet
Galatasaray'dan yerli operasyonu: 3 transferde sıcak gelişme
Galatasaray'dan yerli operasyonu: 3 transferde sıcak gelişme
Kaydet
Meclis'te dikkat çeken değişim! Cemalettin Kani Torun istifa etti, sandalye sayısı eksilmedi
Torun istifa etti, sandalye sayısı eksilmedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.