Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından Rum kesiminden gelen insanlık dışı sevinç naralarına ve provokatif paylaşımlara tepki gösteren İngiliz milletvekili, "Bu bir insanlık trajedisidir, siyaset yapma zamanı değil" diyerek Güney Kıbrıs'a isyan etti.

Girne açıklarında meydana gelen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan feribot faciasının ardından Rum kesiminden gelen skandal açıklamalara ve sosyal medyadaki çirkin sevinç naralarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Meral Hussein Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rum kesiminin insanlık dışı tutumuna tepki gösterdi.

Girne'deki faciada Rumlar insanlığını unuttu! İngiliz milletvekili Güney Kıbrıs'a isyan etti: Siyasetin zamanı değil!

"SİYASET YAPMANIN ZAMANI DEĞİL"

Rum gazeteci Harry Theocharous’un felaket üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan ve Türkiye’yi hedef alan provokatif paylaşımını alıntılayan Lordlar Kamarası üyesi Meral Hussein Ece, yaşanan trajedinin boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"8 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi kayıp. Bu bir insanlık trajedisidir; siyaset yapmak ve puan toplamak için uygun bir zaman değildir."

Girne'deki faciada Rumlar insanlığını unuttu! İngiliz milletvekili Güney Kıbrıs'a isyan etti: Siyasetin zamanı değil!

BBC 'KUZEY KIBRIS' DEDİ, RUMLAR İNSANLIĞINI UNUTTU

BBC, KKTC'deki geminin alabora olması haberini duyururken "Kuzey Kıbrıs" ibaresi kullandığı için Yunanlılar ve Rumlar adeta çılgına döndü. Böyle trajik bir olayda bile insanlıklarını tamamen unutan fanatik kesimler, sosyal medyada akıl almaz paylaşımlara imza attı. KKTC’de meydana gelen feribot faciasına ilişkin Güney Kıbrıs’ta yapılan yorumlar Rumları bile isyan ettirdi.

Girne'deki faciada Rumlar insanlığını unuttu! İngiliz milletvekili Güney Kıbrıs'a isyan etti: Siyasetin zamanı değil!

Sosyal medyada "Kahrolsunlar", "Gebersinler", "Üzülmeyin, hepsi Türk’tü" gibi binlerce nefret dolu yorum yapıldı. Nicos Christodulides’in ortaklarından ELAM üyesi Fivos Kyprianou, "Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın" diyerek skandala bir yenisini ekledi.

Kıbrıslı Rum yazar Marinos Nomikos ise bu lağım çukuruna dönen yorumlara sert tepki göstererek, "Lağım düşünceliler. Utanç duyun" dedi. Bir başka vicdan sahibi Rum sosyal medya kullanıcısı ise yaşananlara isyan etti:

Sürüngenler, hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar. Sadece başka bir dilleri olduğu, başka bir dinleri olduğu, 'öteki' tarafta doğmuş olmaları yüzünden. Sürüngenler. Her yerde sürüngenler.

Girne'deki faciada Rumlar insanlığını unuttu! İngiliz milletvekili Güney Kıbrıs'a isyan etti: Siyasetin zamanı değil!

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği yayımladığı mesajda, “ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu, bugün meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunmaktadır. Hâlâ kayıp olan ve bu olaydan etkilenen herkesin yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Girne'deki faciada Rumlar insanlığını unuttu! İngiliz milletvekili Güney Kıbrıs'a isyan etti: Siyasetin zamanı değil!

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF'TEN TÜRKÇE TAZİYE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından Türkçe paylaştığı mesajda, "Akdeniz’de bir yolcu gemisinin trajik şekilde batması haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Hâlen kayıp olan kişilerin en kısa sürede ve sağ salim bulunarak kurtarılmaları için dua ediyor; yürütülen cesur arama-kurtarma çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Pakistan halkı, bu zor ve acı günlerde kardeş Türkiye halkının yanında ve onunla tam bir dayanışma içerisindedir" dedi.

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI ANİTA ANAND'DAN BAŞSAĞLIĞI

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Doğu Akdeniz'de yaşanan trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Düşüncelerim, yas tutan aileler ve sevdikleriyle, bu yıkıcı olaydan etkilenen herkesle beraberdir. Kanada, bu zorlu dönemde Türkiye halkına taziyelerini sunar" açıklamasını yaptı.

Girne'deki faciada Rumlar insanlığını unuttu! İngiliz milletvekili Güney Kıbrıs'a isyan etti: Siyasetin zamanı değil!

AVRUPA KOMİSYONU KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, Girne açıklarında yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yaralı ve kayıplarla ilgili olumlu haber beklediklerini kaydetti.

RUSYA

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından 30 Ağustos’ta Girne açıklarında “Filo Denizcilik” şirketine ait bir yolcu gemisinin battığı haberini derin bir üzüntü ve keder ile karşıladık. Kayıp kişilerin bir an önce sağ salim kurtulmalarını umuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Girne’den Mersin’in Taşucu limanına gitmek üzere hareket eden ve mürettebat dahil 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi kısa süre içinde su alarak alabora oldu. Facianın ardından KKTC’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Olayın hemen ardından başlatılan ve gece boyunca aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerine Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi destek verirken; KKTC sahil güvenlik, sivil savunma ve polis ekipleri de sahada görev yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel adaya gelerek hastanede tedavi gören kurtarılan yolcuları ziyaret ederken, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaralıların peyderpey taburcu edildiğini ve hayati tehlikesi bulunan hasta olmadığını bildirdi. Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcuların geminin limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladığı ve uyarıların dikkate alınmadığı yönündeki iddialarının incelenmesi için Polis Genel Müdürlüğünden ayrı kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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