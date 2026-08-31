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Elazığ'da düğün konvoyunda pes dedirten anlar! Seyir halindeki araçtan havai fişek fırlattılar

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Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi'nde ilerleyen bir düğün konvoyunda, seyir halindeki bir aracın üzerinden havai fişek ateşlenmesi trafikte korku dolu anlara neden oldu. Hem konvoydaki diğer sürücüleri hem de çevredeki vatandaşları tedirgin ederek trafik güvenliğini hiçe sayan kural tanımaz şahısların bu tehlikeli eylemi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
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