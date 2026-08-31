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Dünya

Köşeye sıkışan Netanyahu'dan küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı

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Köşeye sıkışan Netanyahu'dan küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı

İsrail'de ekim ayında yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarına göre geriye düşen Başbakan Binyamin Netanyahu, katıldığı canlı yayında yine tehditler savurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerini hatırlatan Netanyahu, "İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan, 'Netanyahu düşmeli.' diyor" ifadelerini kullanarak "Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için harekete geçmek zorundayız" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Suriye'ye ve Batı Şeria'ya kadar tüm bölge hakkında soruları cevapladı.

İRAN'I HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işlerinin henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'ı hedef aldı.

İran'ın nükleer programından vazgeçmediğini ileri süren Netanyahu, "Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar." dedi. Netanyahu, dolayısıyla İran tehdidinin ortadan kalkmadığını, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına başbakan olduğu sürece izin vermeyeceğini savundu.

Tahran yönetiminin devrilip devrilmeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Netanyahu, İran'ın eskisinden daha zayıf ve sallantıda olduğunu ileri sürdü.

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TÜRKİYE’YE KÜSTAH SÖZLER

Röportajın bir bölümünde Türkiye’ye de değinen Netanyahu, son zamanlarda Ankara’yı hedef alan küstah tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu, İsrail’in karşı karşıya olduğunu öne sürdüğü tehditlerden bahsederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerini hatırlattı. İsrail Başbakanı, "İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan, 'Netanyahu düşmeli.' diyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ardından Lübnan Hizbullahı’ndan da benzer bir açıklama geldiğini savunarak, “Ve Hizbullah da Naim Kasım, 'Netanyahu düşmeli.' diyor” dedi. Daha sonra söz konusu açıklamaların neden yapıldığına ilişkin görüşünü aktaran Netanyahu, tehditler savurarak, “Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar. Bu işi bitireceğiz” diye konuştu.

İsrail'in coğrafi ve demografik açıdan küçük bir ülke olduğunu savunan Netanyahu, ülkesinin geleceğini güvence altına almak için hareket etmesi gerektiğini söyledi. Netanyahu, Türkiye'yi doğrudan hedef alarak, "Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz. Bu nedenle İsrail Başbakanı, İsrail'i kurtarmak, geleceğini güvence altına almak, düşmanlarımızın yeniden silahlanmasını önlemek ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Başlık Resmiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"GEREKİRSE TÜM GAZZE'Yİ İŞGAL EDERİZ"

Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ne olacağına dair soruya ise "gerekirse tüm Gazze'yi işgal edecekleri" cevabını verdi.

Bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermediğini ve gelecekte de vermeyeceğini savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına da değindi.

Netanyahu, Batı Şeria'daki saldırıları, Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilerin "az sayıda genç" olduğunu ileri sürerek küçümsedi ve "Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var." ifadeleriyle gasbın İsrail devleti eliyle yapılacağını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, daha fazla Filistin toprağı gasbederek yasa dışı yerleşim kurma faaliyetlerine zarar verdiğini ve dünya çapında itibarlarını zedelediğini ileri süren Netanyahu, uluslararası medya ve İsrail medyasının işgal altındaki Batı Şeria'da dramatik düzeyde artan saldırıları abarttığını savundu.

Netanyahu, İngiltere'de insanların yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle sorguya çağrıldığını iddia ederek Londra yönetimini de hedef aldı.

ANKETLERDE GERİDE

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin gerisine düşmüş durumda.

Kamuoyunda, Netanyahu'nun "korku" üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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