Yeni hafta düşüşle başladı! Altında önce FED, sonra Orta Doğu...

31 Ağustos 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.863 TL ve ons fiyatı 4.422 dolardan güne başlıyor. Cuma günü FED Başkanından gelen “şahin” mesajlarla sarsılan altında, yeni hafta başında 90 doları aşan petrol baskı unsuru oluyor. FED’den eylülde faiz artışı beklentisi %50’yi aşarken, bu hafta ABD’de açıklanacak istihdam verileri takip edilecek. Ons fiyatında 4.335 dolar seviyesi kritik destek olarak gösteriliyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta %-3,22 düşüşle 4.455 dolardan kapanış yapmıştı. 25 Ağustos Salı günü test edilen 4.697 dolar zirvesinden başlayan bu düşüş, aynı zamanda ons fiyatında önceki 3 haftalık yükseliş serisini sonlandırmıştı. Yeni haftada da işlemler temkinli bir başlangıca işaret ediyor. Pazartesi ilk işlemlerinde en düşük 4.396 dolara gerileyen ons fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 4.424 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı.

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YENİDEN PETROL BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; pazar günü ABD tarafından İran’a gerçekleştirilen saldırılarla birlikte petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerini test etti. Arz endişeleri ve enflasyon riski artarken, CME FED Watch anketinde ABD’de eylülde faiz artışının %57 gibi yüksek bir ihtimalle fiyatlanmaya başlaması sarı metal üzerinde baskı oluşturuyor.

KEVIN WARSH ETKİSİ

Ağustos başında altında 4.045 dolardan başlayan hızlı yükseliş de kâr satışlarını tetiklerken; ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Kevin Warsh’ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumu konuşmasında şahin mesajlar vermesi de dolar endeksini yükseltmiş ve altında sert satışları tetiklemişti.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle FED'in şu anki temel odağının fiyatlar olması gerektiğini vurgulayan Warsh, "Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor" ifadelerini kullanmıştı. 65 aydır devam eden yüksek enflasyonun sorumluluğunun doğrudan FED'in üzerinde olduğunu söyleyen Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var" demişti.

Yeni hafta düşüşle başladı! Altında önce FED, sonra Orta Doğu...

AYLIK PRİM %10’A YAKLAŞTI

Son bir haftada yaşanan hızlı geri çekilmeye rağmen ons altın ağustos ayını bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla %9,4 primle tamamlamaya doğru ilerliyor. Bu yükseliş, ocak ayından bu yana gerçekleşen en hızlı aylık prime de işaret edecek.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altında bu hafta FED’in faiz kararlarına doğrudan etki eden ABD istihdam verileri odak noktasında iken, analistler fiyatlarda 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.527 doların altına gelindiğini hatırlattı. Ocak-haziran düşüşünün %23,6 geri alma (FİBO) noktasının konumlandığı 4.335 dolar seviyesi, gelinen noktada en önemli destek noktası olarak gösterildi.

Yeni hafta düşüşle başladı! Altında önce FED, sonra Orta Doğu...

31 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Ons tarafındaki sert hareketler iç piyasada gram fiyatını da etkiliyor. Geçen hafta 7.262 TL’ye kadar yükselen gram fiyatı, cuma günü 6.907 TL’den kapanış yapmıştı. 31 Ağustos 2026 gram altın fiyatı ise TSİ 06:00 itibarıyla 6.863 TL’den güne başladı. Gram altın, ağustosa 6.172 TL’den başlamıştı. Bu sabah itibarıyla gram altında da ağustos ayındaki prim %11,1 civarında gerçekleşiyor.

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