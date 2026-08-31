Şanlıurfa'da feci kaza! TV sunucusu Ömer Yılan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da TV sunucusu Ömer Yılan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Yılan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent girişinde Ömer Yılan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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