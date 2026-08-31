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Erfelek Kaymakamı ve koruması arasındaki tartışmaya soruşturma!

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Erfelek Kaymakamı ve koruması arasındaki tartışmaya soruşturma!

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı ve koruma memuru arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı vurgulandı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

OLAY

Erfelek Kaymakamlığı binası önünde Kaymakam A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından tarafların birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARI UYGULANMADI

Öte yandan olay nedeniyle taraflardan herhangi biri hakkında gözaltı tedbirine başvurulmadığı bildirildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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