Savaşın fitili tekrar ateşlendi! İran'dan ABD'ye misilleme ve gözdağı

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır." denilerek ABD'ye gözdağı verildi.

İran'dan ABD'nin saldırılarına karşılık geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik "Amerikan-Siyonist" hava saldırısına karşı misilleme operasyonları düzenlediği ifade edildi.

HAVA ÜSLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılarda, üslerdeki "teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların" hedef alındığını ve üslerde "ağır hasar" meydana geldiği belirtildi.

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ABD'YE GÖZDAĞI

Açıklamada ayrıca, "Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin" sonuç vermeyeceği ifade edilerek, "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır." denildi.

Diğer yandan İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini yazdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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