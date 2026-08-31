Filistin'de zulmün dozu arttı: İşgal topraklarında 'siyonist' terörü

Filistin topraklarını gasbeden maskeli siyonist teröristler, Batı Şeria’daki evlere saldırı düzenledi, karşı koyan Filistinlileri yaraladı. İsrail askerleri ise olayları önlemek yerine Filistinlileri darbetti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrine bağlı Kusra beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsraillinin saldırısına uğrayan Filistinliler, daha sonra olay yerine gelen İsrail ordusu tarafından da darbedildiklerini belirtti.

İsrail’in Haaretz gazetesinin tanık ifadelerine dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının ardından bölgeye gelen İsrail ordusu, Filistinlileri evlerinde alıkoydu. Kusra sakini Filistinli, evinin pencere ve kapılarına koruyucu aparatlar takmaya çalıştıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirterek “Önce üç yerleşimcinin bulunduğu bir ATV geldi, 15 dakika sonra da onlarca kişi gelerek evin etrafını sardı ve her yönden eve taş attı” dedi.

EVE EL BOMBASI ATTILAR

Polisi aradıktan 40 dakika sonra İsrail askerlerinin bölgeye gelerek kendilerine eve girmelerini söylediğini aktaran Filistinli “Askerler birkaç dakika boyunca hiçbir şey yapmadılar, ardından eve iki sersemletici el bombası attılar. Nefes alamıyorduk ve çatıya çıkmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. Filistinli, kendisinin ve diğer iki kişinin taş atılması sonucu yaralandığını dile getirdi.

ASKERLER DE SALDIRDI

Bölgedeki Filistinlilerin ifadelerine göre, İsrail askerleri, onları iki saat boyunca evde alıkoyduktan sonra “İsrail ordusunun evi yıkmak istediği” gerekçesiyle evlerini terk etmeye zorladı. “Ellerimizi arkamıza bağlayıp gözlerimizi bağladılar ve evin içinde bize dayak attılar” diyen bir Filistinli, ardından askerlerin kendilerini ve bazı iş aletlerini bir askerî araca bindirip Duma köyünün girişinde indirdiğini belirtti.

Mağdur Filistinli “Askerler bizi araçtan indirip silahlarının kabzalarıyla vurarak dövdüler ve 60’a kadar saymamızı, ardından kelepçeleri çıkarmamızı söylediler” diye konuştu.

GÖZALTINA BİLE ALMADILAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden siyonistlerden “İsrailli isyancılar” şeklinde bahsedilerek Filistinlilere taş atılması da dâhil olmak üzere şiddetli çatışmalar yaşandığı haberleri üzerine bölgeye asker sevk edildiği bildirildi. Sembolik açıklamada olayların “kınadığı” bildirilirken kamyonetlere el konulduğu ifade edildi. Hiçbir siyonist teröristin gözaltına alınmadığı görüldü. Aynı şekilde terör devleti İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu da “bu tür olayların İsrail’in itibarına leke sürdüğünü” ileri sürdü ve olayı “kınadığını” kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “aşırı unsurlar tarafından gerçekleştirilen utanç verici ve suç teşkil eden şiddetin kınandığı” ileri sürülerek, bölgeye sevk edilen İsrail ordusu ve polisinin delil topladığı iddia edildi.

YAHUDİ TERÖRÜ TEHDİT EDİYOR

Netanyahu’nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da saldırılara tepki gösterdi. Eisenkot işgal altındaki Batı Şeria’da yaşananların hükûmet politikalarının bir sonucu olduğunu kaydetti. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise “Yahudi terörü Batı Şeria’da İsrail’in güvenliğini tehdit ediyor” tepkisini gösterdi.

Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle altı Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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