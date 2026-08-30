Ağustos ayında motorinde sıfırlanan ÖTV, eylül ayından itibaren kademeli olarak artırılacak. Bu kapsamda 1 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere motorine ÖTV zammı gelecek. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 80 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıtta bu kez petrol fiyatlarından bağımsız vergi kaynaklı bir artış yaşanacak.

MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için 13 Ağustos tarihinde motorinde ÖTV'yi sıfırlamıştı. Ağustos ayı için sıfırlanan ÖTV, eylülde 3 TL, ekimde ise 6 TL olarak uygulanması kararlaştırılmıştı. Eylül ayından itibaren motorine ÖTV zammı gelecek.

Akaryakıta bu kez ÖTV zammı! Motorin yeniden 80 lirayı aşacak

MOTORİNİN LİTRESİ 3,60 TL ARTACAK

1 Eylül tarihinde motorinde ÖTV 3 TL olarak uygulanmaya başlanacak. Bu tutara yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle birlikte motorinin pompa fiyatında 3 lira 60 kuruş artış olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi yeniden 80 lirayı aşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 84 lira sınırına kadar yükselecek.

30 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI