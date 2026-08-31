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Spor

Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi

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Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi

Fenerbahçe 21’lik sol kanat için Lyon’la temasa geçti. Sarı lacivertliler play-off’ta karşılaştığı Fransız ekibinin dikkatleri üzerine çeken futbolcusu için Avrupa’da transfer döneminin kapanmasını bekliyor. İki de orta saha için çalışmalar sürüyor.

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F.Bahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçları sonunda Olimpik Lyon’u elerken Malick Fofana futboluyla dikkatleri üzerine çekmişti. İkinci maçta takımının tek golünü atan 21’lik sol kanat için sarı lacivertliler harekete geçti ve Fransız kulübüyle ilk teması kurdu. Finansal anlamda sıkıntı yaşayan Lyon oyuncu satmak zorunda. Hull City ve Roma’nın da transfer listesinde yer alan Fofana için 35 milyon avro seviyeleri konuşulurken, Avrupa’da transfer döneminin kapanmasıyla rakamın 25-30 milyon avro seviyesine düşmesi bekleniyor.

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Malick Fofana
Başlık ResmiMalick Fofana

OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Sarı lacivertliler, Fofana ve temsilcisiyle de temas kurdu. Kulüp oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu, Avrupa’da transfer döneminin 1 Eylül’de kapanmasıyla daha uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı planladığı belirtildi. Sarı Kanarya, Malick Fofana’yı transfer etmesi durumunda Nene’yi kiralamayı planlıyor. Öte yandan F.Bahçe’nin çarşamba gününe kadar İsmail Kartal’ın talebi doğrultusunda iki de orta saha almak istediği ve gerekli çalışmaların yoğun şekilde yapıldığı öğrenildi.

HIZLI VE TEKNİK

Fofana hızlı, ayağına hâkim ve golcülüğünün yanı sıra asist özelliği de bulunan bir futbolcu. Yaşının genç olması da ayrı bir avantaj.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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