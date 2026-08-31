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Dünya

12 kişi öldü, Tebbun talimatı verdi: Ormanları ateşe verenlere idam yolu açılıyor

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12 kişi öldü, Tebbun talimatı verdi: Ormanları ateşe verenlere idam yolu açılıyor

Cezayir'de 12 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'dan sert talimat geldi. Tebbun, yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme hazırlanmasını istedi.

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Cezayir'de son dönemde etkili olan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınlarının ardından hükümetten dikkat çeken bir adım geldi.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yangınların yol açtığı zararların giderilmesi ve yeni yangınlara karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda Tebbun, Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısını hazırlayarak sunması talimatını verdi.

KASTEN YANGINA "İDAM" CEZASI

Hazırlanacak düzenlemeyle, ormanlık alanları kasten ateşe veren kişilere uygulanacak yaptırımların idam cezasını da içerecek şekilde ağırlaştırılması planlanıyor. Söz konusu cezanın, tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulanabileceği belirtildi.

Cezayir'de idam cezası halen yasalarda bulunuyor ancak 1993 yılından bu yana infaz gerçekleştirilmiyor. Mevcut mevzuatta orman yangını çıkaran kişiler için en ağır yaptırım bazı durumlarda müebbet, genel olarak ise 30 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanıyor.

Tebbun'un talimatıyla hazırlanacak yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, ormanları kasten ateşe verme suçunda mevcut hapis cezalarının yanı sıra idam yaptırımı da gündeme gelecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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