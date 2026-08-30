Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 3'e çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Böylece korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. 28 Ağustos'ta meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Durumu ağır olan 2 yaralıdan biri olan Fatma Hacer Eroğlu ise doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin şerit değiştirmek amacıyla İETT otobüsünün önüne doğru manevra yaptığı, bunun üzerine otobüsün sağa yönelerek yoldan çıktığı ve sitenin bahçe duvarına çarptığı görülmüştü.

Kazaya neden olduğu değerlendirilen manevrayı yapan otomobilin sürücüsü, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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