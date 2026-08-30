ASKİ Ankara su kesintisi 30-31 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 30 Ağustos Pazar günü başlayan su kesintisi nedeniyle “Sular ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. ASKİ tarafından yayımlanan kesinti duyurusunda, Çamlıdere’de belirli bir bölgede içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su hizmetinde geçici olarak aksama yaşandığı bildirildi. İşte, ASKİ Ankara su kesintisi 30-31 Ağustos duyurusu...
Kesintinin başlangıç saati 30 Ağustos 2026 Pazar günü 18.30 olarak açıklandı. ASKİ’nin planlamasına göre ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından çalışmaların 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 12.00 civarında tamamlanması bekleniyor.
ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 30-31 AĞUSTOS
ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.08.2026 18:30:00
Tamir Tarihi: 31.08.2026 12:00:00
Detay: Beyler mahallesi dikilitaş kümeevleri adresinde Pe100 Ç=110mm içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi Dikilitaş Kümeevleri.