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Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !

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Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !
Fotoğraf Başlığı Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler !

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve mağlubiyet alan Başakşehir, sahasında kazanarak puanını yükseltmek isterken, 4 puanla yoluna devam eden Kasımpaşa da zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir sorusu ise futbolseverlerin gündeminde.

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Kritik karşılaşmanın yayıncısı ve başlama saati belli olurken, iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da netleşmeye başladı. İşte Başakşehir-Kasımpaşa maçına ilişkin tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Başakşehir ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !
Başlık ResmiBaşakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması, 30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele 21.30'da başlayacak.

Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !
Başlık ResmiBaşakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kaluzinski, Kemen, Shomurodov, Skov Olsen, Fayzullaev, Bertuğ.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adam Arous, Ilic, Jessen, Kerem, Baldursson, Güven, Rafferty, Diabate, Benedyczak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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