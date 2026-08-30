Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve mağlubiyet alan Başakşehir, sahasında kazanarak puanını yükseltmek isterken, 4 puanla yoluna devam eden Kasımpaşa da zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir sorusu ise futbolseverlerin gündeminde.

Kritik karşılaşmanın yayıncısı ve başlama saati belli olurken, iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da netleşmeye başladı. İşte Başakşehir-Kasımpaşa maçına ilişkin tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Başakşehir ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması, 30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele 21.30'da başlayacak.



Başakşehir-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler !

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kaluzinski, Kemen, Shomurodov, Skov Olsen, Fayzullaev, Bertuğ.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adam Arous, Ilic, Jessen, Kerem, Baldursson, Güven, Rafferty, Diabate, Benedyczak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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