Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde ilk deplasman sınavında Gençlerbirliği karşısında 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde Lyon'u 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesinin ardından gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler de netlik kazandı.

Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler şekillendi. Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesinde sakat oyuncuların durumu dikkat çekerken, yeni transfer Kojo Peprah Oppong da teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Peki Samsunspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Elliot Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Vedat

Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11! Canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in 3. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdük hakem Yasin Kol'da olacak.

Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11! Canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Talisca'nın Lyon karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle Samsunspor deplasmanında kafilede bulunmadığı belirtildi. Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Oosterwolde'nin sakatlıkları da devam ediyor. Yeni transfer Kojo Peprah Oppong ise kadroda yer aldı. Genç oyuncu, teknik heyetin forma şansı vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

Samsunspor'da ise Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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