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Girne'de batan gemide kaç Türk vardı? Bakan Arıklı tek tek açıkladı

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Girne'de batan gemide kaç Türk vardı? Bakan Arıklı tek tek açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Öte yandan batan gemide bulunanların vatandaşlık dağılımı belli oldu.

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KKTC'nin Girne açıklarında batan gemide bulunan kişilerin uyruklarına ilişkin detaylar belli oldu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazaya ilişkin son durumu aktararak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Arıklı, 17 kişinin kayıp olduğunu, can kaybının ise 8'e yükseldiğini aktardı.

"TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİK"

KTV TV'ye konuşan ve geminin tamamen battığını belirten Arıklı, geminin içerisinde kaç kişinin kaldığının henüz bilinmediğini söyledi. Geminin 514 metre derinliğe indiğini belirten Arıklı, bu nedenle Türkiye'den dalgıç desteği istediklerini ifade etti.

Arıklı, "Bizde 514 m derinliğe inecek ve orada insan var mı yok mu onu bilebilecek henüz daha dalgıcımız yok. Dolayısıyla Türkiye'den yardım istedik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den bu konuda uzman sanayi dalgıçlarının kısa süre içerisinde KKTC'ye geleceğini belirten Arıklı, çalışmaların ardından gemide başka kişilerin bulunup bulunmadığının tespit edilmeye çalışılacağını söyledi.

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GEMİNİN BATIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedenine ilişkin de bilgi veren Arıklı, gemilerin S-VDR olarak adlandırılan kara kutularının bulunduğunu ve bu cihaza ulaşılması halinde gerçek batış nedeninin ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

Arıklı, geminin ön tarafında aniden bir yarık oluştuğu ve bu bölümden su almaya başladığı yönünde kendilerine bilgi ulaştığını söyledi. Yoğun fırtına sırasında geminin denizdeki herhangi bir cisme çarpmış olabileceği yönünde ifadelerin de bulunduğunu aktardı.

Ancak bu ihtimallerin şu aşamada yalnızca iddia olduğunu vurgulayan Arıklı, "Gerçek neden ancak o zaman anlayabileceğiz" diyerek kesin sonucun kara kutunun incelenmesiyle ortaya çıkacağını ifade etti.

Arıklı'nın açıklamasına göre gemide bulunanların vatandaşlık dağılımı şöyle:

  • 240 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  • 11 KKTC vatandaşı
  • 5 Alman vatandaşı
  • 3 İran vatandaşı

Toplam 259 kişinin bulunduğu belirtilen gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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