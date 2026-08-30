ÖZEL│Oppong’u keşfeden isim anlattı: “Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”

Fenerbahçe’nin Nice’ten kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’un İsveç’teki ilk dönemine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Oppong’un Norrköping’e transferinde rol oynayan eski sportif direktör Tony Martinsson, 22 yaşındaki savunmacının ilk deneme antrenmanında büyük bir potansiyel gördüklerini söyledi. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Martinsson, genç oyuncunun Fransa’da daha da geliştiğini belirterek Fenerbahçe’de başarılı olacağına inandığını ifade etti.

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden ve zorlu randevular öncesi kadro derinliğini artırmak isteyen Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk antrenmanına çıkan Ganalı stoper, hırslı görüntüsüyle taraftarlara “mücadeleye hazırım” mesajı verdi. Genç futbolcunun yıldızının parladığı takım olan İsveç ekibi Norrköping’in eski sportif direktörü Tony Martinsson, transferle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

Kojo Peprah Oppong

“BÜYÜK BİR POTANSİYEL GÖRDÜK”

İlk olarak Kojo Peprah Oppong’un Gana’dan İsveç’e uzanan transfer yolculuğuna değinen Tony Martinsson, “Oppong, Kasım 2022'de Visser Academy'den ve ülkenin diğer bölgelerinden gelen birkaç oyuncuyla birlikte deneme antrenmanlarına katılmak üzere IFK Norrköping'e geldi. Norrköping'de bulunduğu bu dönemde iki hazırlık maçında forma giydi. İlk maç, daha önce hiç görmediği bir kar yağışı altında oynandı. Ben sportif direktörüydüm ve o zamanki antrenörümüz Glen Riddersholm onda büyük bir potansiyel gördü ve Gana'ya dönmeden önceki son gün onunla sözleşme imzaladık, ardından şubat ayında kulübümüze katıldı.” diye konuştu.

Kojo Peprah Oppong

“FRANSA’DA DAHA DA GELİŞTİ”

Genç yıldız adayının gelişim sürecine ve yeteneklerine vurgu yapan Martinsson, “Kişiliği, karakteri ve fiziğiyle çok daha iyi bir noktaya gelme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Yıllar boyunca tekniği üzerinde çok çalıştı; Fransa'da bu özelliğini daha da geliştirdiğinden hiç şüphem yok. O, her zaman ileriye doğru savunma yapar ve topu kazanmak için gerçekten her zaman cesaretini gösterir. Oppong, ayrıca savunma oyununda hızlı tepki veren ve güçlü bir oyuncu.” sözlerini sarf etti.

Kojo Peprah Oppong - Oğuz Çetin

“ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK”

22 yaşındaki savunma oyuncusunun Türkiye tercihine değinen tecrübeli futbol adamı, “Fenerbahçe, Türkiye'de ve Avrupa'da çok büyük bir kulüp. O, gerçekten de büyük bir kulüpte oynamayı hak ediyor. Harika tutumuyla kulübü için her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Oppong, birkaç yıl içinde daha yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa’nın diğer liglerine transfer olabilir; bunu göreceksiniz. Ayrıca harika bir insanı ve oyuncuyu kadrosuna kattığı için Fenerbahçe'yi yürekten kutlarım.” dedi.

“REKABETE HAZIR”

Stoper hattı Nathan Aké - Milan Škriniar oluşan Fenerbahçe’de öğrencisinin bu bölgedeki forma yarışı için rekabet edebilecek güce sahip olduğunu belirten Martinsson, “Zamanla bunu başaracak; ayrıca bu stoperlerden ve diğer takım arkadaşlarından da çok şey öğrenecek. Fenerbahçe’de ilk on birde yer alabilmek için her zaman sonuna kadar mücadele edecek.” sözlerini sarf etti.

“BASKIYLA BAŞA ÇIKAR”

Süper Lig’deki taraftar baskısının Oppong’un üzerindeki muhtemel etkisine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, son olarak şöyle konuştu: “O, zihinsel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Bu yüzden kendini adamış, fanatik taraftarların baskılarıyla her zaman başa çıkacaktır.”

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