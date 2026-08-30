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Spor

Galatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı

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Galatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı

Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Milan’dan Rafael Leao için başlattığı transfer görüşmelerini değerlendirdi. Portekizli yıldız için “Durduk durduk, turnayı gözünden vurduk” diyen Albayrak, Camavinga sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

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Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao transferiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın görüşmelere başlandığını duyurduğu ve İstanbul’a getirdiği Rafael Leao transferi, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan oluştururken, eski yönetici Abdürrahim Albayrak’dan da transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi.

Galatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı
Başlık ResmiGalatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı

“TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUK”

Beyaz TV’ye konuşan Albayrak, Galatasaray’ın Rafael Leao hamlesini değerlendirdi. Portekizli yıldızın transferiyle ilgili görüşü sorulan Albayrak, kısa ancak iddialı bir ifadeyle şu sözleri kullandı:

Durduk durduk, turnayı gözünden vurduk.”

Galatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı
Başlık ResmiGalatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı

CAMAVINGA SORUSUNA CEVAP

Abdürrahim Albayrak’a ayrıca Galatasaray’ın Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga gibi yıldız isimleri de kadrosuna katıp katamayacağı soruldu.

Albayrak, sarı-kırmızılıların Avrupa’daki hedeflerinin büyüdüğünü vurgulayarak, “Tabii görür, bu kuradan sonra hepsini göreceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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