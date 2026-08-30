Şanlıurfa'da 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgası sonrası yaşanan kan dondurdu. Çocuklardan birinin babası, diğerinin ailesini ruhsatsız silahla tehdit etti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki çocuğun kavgası sonrasında korkunç anlar yaşandı. İddiaya göre, iki küçük çocuğun kavga etmesi üzerine, dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu kızarak uyardı.

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti

SİLAH ÇEKTİ

Uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu.

Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirilen şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü.

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti

“DAHA BÜYÜKLERİ DE VAR"

Olayı öğrenen kadının eşinin şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle bir davranışta bulunduğunu sorduğu, karşılığında "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" cevabını duyduğu iddia edildi.

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞanlıurfa

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