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Dünya

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

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Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

Himalayalar’da çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesinin ardından oluşan dev sel dalgası Nepal ile Çin’in Tibet bölgesinde ağır yıkıma yol açtı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 734'e yükselirken, 2 bin 426 kişiden hâlâ haber alınamıyor. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nepal’de morgların dolması nedeniyle cenazelerin devlet dairelerinde tutulduğu bildiriliyor.

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

Himalayalar’da bir buzulun çökmesiyle kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel dalgası meydana geldi. Dağlık nehir yatakları boyunca ilerleyen sel, Nepal ile Çin’in Tibet bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerini etkiledi. Köprü ve yolların kullanılamaz hale geldiği bölgede bazı hidroelektrik santrallerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

LİSTELERE BAKIP SEVDİKLERİNİ ARIYORLAR

Felaketin ardından Nepal’in başkenti Katmandu’da yakınlarından haber alamayan kişiler, kayıp listelerinde ve fotoğraflarda sevdiklerini aramaya başladı.

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

MORGLAR TAŞTI, CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Chitwan Hastanesi'nde morgların tamamen dolması nedeniyle cenazelerin bir devlet dairesinde tutulduğu aktarıldı. Bölgede bulunan BBC muhabiri Ishwar Joshi, bazı cenazelerin çürümeye başladığını ve bölgede ağır bir koku oluştuğunu bildirdi.

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

SALGIN HASTALIK RİSKİ YAYILIYOR

Yetkililer, cenazelerin uzun süre uygun koşullarda muhafaza edilememesinin salgın hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu. Chitwan Bölge Yöneticisi Ganesh Aryal, özellikle perşembe günü bulunan cenazelerin büyük bölümünde çürüme başladığını belirterek, hastalıkların yayılmasını önlemek için cenazelerin uygun şekilde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti.

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

NEPAL EKONOMİSİNE BÜYÜK DARBE

Felaketin Nepal ekonomisi üzerindeki etkisinin de ağır olması bekleniyor. Maliye Bakanı Swarnim Wagle, yeniden inşa ve onarım çalışmalarının ilk tahminlere göre 4 ila 5 milyar dolara mal olabileceğini söyledi. Wagle, bu rakamın henüz kesinleşmediğini belirterek, "Can kayıpları ve meydana gelen hasar hâlâ değerlendiriliyor" dedi.

Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

Selin, ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 12’sinden fazlasını oluşturan bazı enerji projelerine zarar verdiği belirtilirken, felaketin bilançosunun arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla daha da netleşmesi bekleniyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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