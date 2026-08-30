Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor

Himalayalar’da bir buzulun çökmesiyle kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel dalgası meydana geldi. Dağlık nehir yatakları boyunca ilerleyen sel, Nepal ile Çin’in Tibet bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerini etkiledi. Köprü ve yolların kullanılamaz hale geldiği bölgede bazı hidroelektrik santrallerinin de zarar gördüğü belirtildi.