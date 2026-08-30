Nepal’de acı dinmiyor! Cesetler çürümeye başladı, aileler yakınlarını fotoğraflardan arıyor
Himalayalar’da çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesinin ardından oluşan dev sel dalgası Nepal ile Çin’in Tibet bölgesinde ağır yıkıma yol açtı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 734'e yükselirken, 2 bin 426 kişiden hâlâ haber alınamıyor. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nepal’de morgların dolması nedeniyle cenazelerin devlet dairelerinde tutulduğu bildiriliyor.
Himalayalar’da bir buzulun çökmesiyle kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel dalgası meydana geldi. Dağlık nehir yatakları boyunca ilerleyen sel, Nepal ile Çin’in Tibet bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerini etkiledi. Köprü ve yolların kullanılamaz hale geldiği bölgede bazı hidroelektrik santrallerinin de zarar gördüğü belirtildi.
LİSTELERE BAKIP SEVDİKLERİNİ ARIYORLAR
Felaketin ardından Nepal’in başkenti Katmandu’da yakınlarından haber alamayan kişiler, kayıp listelerinde ve fotoğraflarda sevdiklerini aramaya başladı.
MORGLAR TAŞTI, CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI
Chitwan Hastanesi'nde morgların tamamen dolması nedeniyle cenazelerin bir devlet dairesinde tutulduğu aktarıldı. Bölgede bulunan BBC muhabiri Ishwar Joshi, bazı cenazelerin çürümeye başladığını ve bölgede ağır bir koku oluştuğunu bildirdi.
SALGIN HASTALIK RİSKİ YAYILIYOR
Yetkililer, cenazelerin uzun süre uygun koşullarda muhafaza edilememesinin salgın hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu. Chitwan Bölge Yöneticisi Ganesh Aryal, özellikle perşembe günü bulunan cenazelerin büyük bölümünde çürüme başladığını belirterek, hastalıkların yayılmasını önlemek için cenazelerin uygun şekilde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti.
NEPAL EKONOMİSİNE BÜYÜK DARBE
Felaketin Nepal ekonomisi üzerindeki etkisinin de ağır olması bekleniyor. Maliye Bakanı Swarnim Wagle, yeniden inşa ve onarım çalışmalarının ilk tahminlere göre 4 ila 5 milyar dolara mal olabileceğini söyledi. Wagle, bu rakamın henüz kesinleşmediğini belirterek, "Can kayıpları ve meydana gelen hasar hâlâ değerlendiriliyor" dedi.
Selin, ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 12’sinden fazlasını oluşturan bazı enerji projelerine zarar verdiği belirtilirken, felaketin bilançosunun arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla daha da netleşmesi bekleniyor.