Beyaz Saray'da korkutan anlar: Trump'ın helikopteri kuleyle bağlantıyı yine kopardı!

Kulenin çağrıları duymaması üzerine bölgedeki diğer helikopterler devreye girdi. Bir pilot kuleye seslenerek, "Marine One size ulaşmaya çalışıyor. Kalkışa üç dakika kaldı" bildiriminde bulundu. Kontrolörün “Oh, ben hiçbir şey duymadım. Teşekkürler” şeklinde cevap verdiği ses kayıtlarına yansıdı. Kalkış sonrasında kule ile doğrudan iletişim yeniden sağlandı ve Trump güvenli bir şekilde Andrews Üssü’ne ulaştı.

