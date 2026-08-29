Beyaz Saray'da korkutan anlar: Trump'ın helikopteri kuleyle bağlantıyı yine kopardı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu Marine One helikopteri, bu ay içinde ikinci kez Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’ndaki hava trafik kontrol kulesiyle kısa süreliğine iletişim kaybetti.
Saat 15.00 sıralarında, Başkan Trump Teksas’a gitmek üzere Andrews Ortak Üssü’ne hareket etmek için Beyaz Saray yakınlarındaki The Ellipse geçici park alanından havalanmıştı.
Kalkış hazırlıkları sırasında Marine One pilotları kuleye standart "üç dakikalık uyarı" mesajını iletmeye çalıştı ancak hava trafik kontrolörleri cevap vermedi.
Kulenin çağrıları duymaması üzerine bölgedeki diğer helikopterler devreye girdi. Bir pilot kuleye seslenerek, "Marine One size ulaşmaya çalışıyor. Kalkışa üç dakika kaldı" bildiriminde bulundu. Kontrolörün “Oh, ben hiçbir şey duymadım. Teşekkürler” şeklinde cevap verdiği ses kayıtlarına yansıdı. Kalkış sonrasında kule ile doğrudan iletişim yeniden sağlandı ve Trump güvenli bir şekilde Andrews Üssü’ne ulaştı.
JETLE ÇARPIŞACAKTI
Yaşanan aksaklık, 4 Ağustos’ta Marine One ile American Airlines’a ait bir jet arasında yaşanan tehlikeli yakınlaşmanın ardından geldi. O olayda, başkanlık helikopteri ile ticari jet birbirine yatay olarak 0,82 mil, dikey olarak ise 700 fit mesafeye kadar yaklaşmıştı.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’ndeki inşaat çalışmaları nedeniyle geçici olarak The Ellipse’e taşınan helikopter pistinin kuleye görüş hattı sağlamadığını ve iletişim sorunlarına yol açtığını tespit etmişti. FAA, sorunun çözülmesi için antenin yerini değiştirerek kule tepesine taşımış ve testlerin ardından sorunun giderildiğini açıklamıştı. Perşembe günü yaşanan yeni iletişim kesintisinin ardından FAA ve NTSB olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.