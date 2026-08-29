ÖZEL │ Fatih Tekke krizini Trabzonspor’un eski oyuncuları yorumladı: Şampiyonluk için kadro yetersiz

Ferencvaros’a elenerek UEFA Avrupa Ligi’ne erken veda eden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin istifa kararı almasıyla sarsıldı. Yönetim tarafından kararı reddedilen ve göreve devam eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz" açıklaması yaparak taraftara umut verdi. Bordo-mavili ekibin eski oyuncuları Emrah Eren ve Erdinç Yavuz, Karadeniz ekibinin son dönemdeki performansı ve Fatih Tekke’nin kararı hakkında Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Kadrosuna yaptığı önemli ve üst düzey takviyelere rağmen şimdiye kadar çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. UEFA Avrupa Ligi maçlarında Ferencvaros’a gol atamadan elenen bordo-mavililer, maç sonrası teknik direktör Fatih Tekke’nin istifa kararıyla şoka uğradı. ‘Yola devam’ kararı veren ve Fatih Tekke ve ekibinin arkasında duran yönetim, başarıya odaklandıklarının sinyalini verdi. Trabzonspor’un eski futbolcuları Emrah Eren ve Erdinç Yavuz, kısa süreli kaosu Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

EREN: FORMANIN AĞIRLIĞININ FARKINDA DEĞİLLER

Bir dönem Trabzonspor formasıyla 83 maça çıkan ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Emrah Eren, bordo-mavililerin kadrosunu ve performansını değerlendirerek, “Trabzonspor’un kadro kalitesi, sahadaki 11 oyuncu ve kulübesindeki derinlik itibariyle bence Türkiye Ligi’nde kesinlikle şampiyon olabilecek kapasiteye sahip. Ferencváros maçları iyi geçmedi ve istediği sonuçları alamadı ama Avrupa’da çok iyi sonuçlar alabilecek potansiyeli vardı. Taraftarı daha da tatmin edici futbol oynamaları lazımdı. Ferencváros maçındaki istenmeyen sonuçları ve beklenmeyen futbolu; oyuncuların birlikte fazla oynamamış olmasına ve futbolcu kardeşlerimin bazılarının Trabzonspor formasının ağırlığının çok fazla farkında olamamasına bağlıyorum. Yani sezon başından bu yana fazla zaman geçmediği için birlikte oynama alışkanlıkları çok fazla yok. O yüzden hem bu başarısız sonuçlar alındı hem de beklenmedik kötü futbol oynandı. Mesela Fatih Hoca’nın gördüğü bazı tepkiler var ama oyuncularının bireysel hatalarına karşı yapabileceği gerçekten çok fazla bir şey yoktu. Orada yaşanan sıkıntı futbolcunun anlık performansıyla alakalı bir durumdu.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Fatih Tekke de katıldı.

“DUYGUSAL BOŞLUĞA DÜŞTÜ”

Teknik direktör Fatih Tekke’nin maç sonrası istifa kararı almasına değinen Eren, “Fatih Hoca, benim takım arkadaşım. Ayrıca kaptanlığımı yapmış ve hâlâ dostluğumun devam ettiği biri. Trabzonspor için de çok önemli bir değer. Kişiliğini, karakterini ve duruşunu çok iyi biliyorum. Trabzonspor teknik direktörü olduğu günden bu zamana kadar çok çalıştığını, kendisine ve Trabzonspor camiasına çok büyük hedefler koyduğunu biliyorum. Ferencvaros maçında beklentileri karşılayan bir futbol görmediği ve futbolculardan bu inancı alamadığı için maç sonunda farklı mağlubiyetten dolayı oluşan duygusal boşluğa düştü ve içinden görevi bırakmak geldi. Çünkü bu sorumluluğu birinin alması gerektiğini düşündü.” dedi.

Mohamed Salah

"DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜ"

Tekke’nin göreve devam etmesiyle başarılar kazanacağına inandığına vurgu yapan deneyimli futbol adamı, “Benim normal şartlarda tanıdığım Fatih Tekke, asla hedeflerinden vazgeçecek bir insan değil. Futbolculuk döneminde de böyleydi; o yüzden teknik direktörlüğünde de hedeflerinden vazgeçeceğini asla düşünmüyorum. Futbolcuları ve yöneticileri, basının ve taraftarın önüne atmadı. Bence bu Fatih Hoca’nın karakterindeki çok güzel bir noktalardan biri. Trabzonspor taraftarı ve yönetimi Fatih Hoca’nın yanında oldular ve çok büyük destek gösterdiler. Fatih Hoca’ya güç verdiklerine inanıyorum. Bunun sonucunda da eski motivasyonundan daha güçlü bir şekilde döndüğüne ve daha da başarılı olacağına inanıyorum. Fakat bu sadece Fatih Hoca ile bitecek bir iş değil. Bütün sorumluluğu Fatih Hoca’ya yüklememek lazım. Kariyerleri ve isimleri ne olursa olsun bazı futbolcu arkadaşlarımızın; Trabzonspor taraftarının, takımının, kulübünün ve formasının ne kadar büyük olduğunun biraz daha farkına varması lazım.” sözlerini sarf etti.

Yeni transfer Fabinho

“SALAH BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Ligde Başakşehir maçında 2 gol atarak dikkat çeken ama UEFA Avrupa Ligi maçlarında ağları havalandıramayan yeni transfer Salah’ın performansı ve uyum süreci hakkında konuşan Emrah Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

Salah, çok üst seviye ve inanılmaz bir futbolcu. Uyum sürecini atlattığı zaman bizim bile beklediğimizin çok üstünde işler yapacağına inanıyorum. Aslında uyum sorununun da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geldiğinden birkaç gün sonra Başakşehir maçında bunu gösterdi. Attığı ikinci gol genç takımlara ders niteliğindeydi. Top kontrolü, doğru pozisyon alması, attığı pasın şiddeti, yaptığı koşu, sürat, çabukluk ve bitiriş gibi özellikleri tek gole sığdırdı. Ve bunu ilk 11 oynadığı ilk maçta yaptı. O yüzden Salah’ın çok başarılı olacağına ve Trabzonspor’a büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Trabzonspor taraftarının bu futbolcu kadrosundan ve teknik kadrodan beklentisinin büyük olduğunu biliyorum. Trabzonspor taraftarının teknik ekibe ve futbolculara da amasız ve fakatsız destek verdikleri sürece beklediği ve hak ettiği mutlulukları yaşayacağına inanıyorum

ERDİNÇ YAVUZ: KADRO GÜÇLENDİRİLMELİ

Yaklaşık 5 sezon Trabzonspor forması giyen ve 2 kupa sevinci yaşayan bir başka eski futbolcu Erdinç Yavuz ise bordo-mavililerin kadro kalitesine vurgu yaparak, “Trabzonspor, bana göre ilk 11 konusunda kaliteli ama alternatif oyuncu meselesinde biraz sorun yaşayabilir. Lig, kupa ve Avrupa maçları biraz başını ağrıtabilir. Bu sezon hedef eğer şampiyonluksa bu kadro yetersiz kalabilir; fakat ilk 3 veya 5’se idare eder gibi görünüyor. Tabii ki kadrosunu biraz daha güçlendirmesi gerekiyor; bu da bütçe meselesi. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe, kadro yapısı olarak Trabzonspor’un biraz daha önünde görünüyor.” dedi.

“HAZIR BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ”

Karadeniz temsilcisinin şimdiye kadar olan performansına ve özellikle Ferencváros maçındaki formuna dikkat çeken Yavuz, şöyle devam etti:

Trabzonspor’un şu ana kadarki performansı henüz ligin başı olması sebebiyle takımların tam hazır olmadığını da düşünürsek normal bir durum. Haftalar ilerledikçe ve oyuncular form tuttukça daha iyi olacağından şüphem yok ama bu dönemi en az kayıpla atlatmak tabii ki önemli. Bu anlamda Trabzonspor’un iyi olduğunu söyleyemeyiz. Hayal kırıklığı olmasını istemezdik ama oynadığı üç maç itibariyle hazır bir görüntü vermedi. Karşımızda çok güçlü bir takım vardı. Karşımızdaki rakip Macar futbolunun efsane ve köklü bir kulübü. Trabzonspor; kadro yapısı bakımından kaliteli, oturmuş ve hazır bir takıma karşı oynadı. Sahada çok büyük şanssızlıklar da yaşandı. Ama şartlar ne olursa olsun Trabzonspor’un bu şekilde elenmemesi gerekiyordu. Takımlarımız ligin başı itibariyle hazır değil. Eğer ki bu maç birkaç hafta sonra oynanmış olsaydı sonuç asla böyle olmazdı; yazık oldu. Bence iyi bir kamp dönemi geçirilmemiş.

“BAŞARI FATİH TEKKE İLE GELECEK”

Fatih Tekke’nin kararıyla ilgili olarak görüşlerini aktaran eski milli futbolcu, “Bana göre hocanın istifa etmesi doğru bir karar değildi. Zaten yönetim de kabul etmeyerek yanlışı düzeltti. Fatih Hoca’nın bu kararı vermesinin o anki yaşadığı psikolojik ve duygusal yoğunluktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Neyse ki yanlıştan dönüldü. Fatih Hoca’nın bu takımda çok büyük emeği ve fedakarlığı var. Sonuçta futbolda istikrar ve devamlılık çok önemli. Ben başarının Fatih Tekke’yle geleceğine inananlardanım fakat işinin çok zor olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Taraftarların özellikle Avrupa maçlarında büyük beklenti içinde olduğu Salah’a değinen 47 yaşındaki eski futbolcu, "Salah’ın uyum sürecini çok kısa zamanda aşacağını düşünüyorum. Müslüman bir ülkeye geldi; kendisi de Müslüman olduğu için o yüzden çok sorun olmayacaktır. Türk futboluna büyük katkılar sağlayacağını umuyorum. Hangi oyuncuyu getirirsen getir her maç kurtarıcı olması mümkün değildir. Salah; kendini ispat etmiş, başarılı ve üst düzey futbol oynamış dünya çapında bir oyuncu. O; takıma alışması, uyum sağlaması ve sonrasında göstereceği performansla Trabzonspor’a büyük katkı sağlayacaktır. Bence taraftar da bu bilinçle onu izlerse hem keyif alır hem de mutlu olur.” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası