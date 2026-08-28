UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri: İşte Trabzonspor'un rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında lig aşamasının kura çekimi yapıldı. Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenmesi sebebiyle yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu.

Kadrosunda Mohamed Salah gibi dünya yıldızını da barındıran Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte bordo-mavili takımın Konferans Ligi'ndeki rakipleri ortaya çıktı.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elendi.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Freiburg (Almanya)

Kızılyıldız (Sırbistan)

Kups (Finlandiya)

Hearts (İskoçya)

Jablonec (Çekya)

CSKA Sofya (Bulgaristan)

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi lig aşaması kura çekimine eski milli futbolcu Metin Tekin de katıldı.

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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