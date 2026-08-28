Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri: İşte Trabzonspor'un rakipleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri: İşte Trabzonspor'un rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında lig aşamasının kura çekimi yapıldı. Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenmesi sebebiyle yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kadrosunda Mohamed Salah gibi dünya yıldızını da barındıran Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte bordo-mavili takımın Konferans Ligi'ndeki rakipleri ortaya çıktı.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elendi.
Başlık ResmiTrabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elendi.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Freiburg (Almanya)
Kızılyıldız (Sırbistan)
Kups (Finlandiya)
Hearts (İskoçya)
Jablonec (Çekya)
CSKA Sofya (Bulgaristan)

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşılaşacak.
Başlık ResmiBordo-mavili takım, Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi lig aşaması kura çekimine eski milli futbolcu Metin Tekin de katıldı.
Başlık ResmiKonferans Ligi lig aşaması kura çekimine eski milli futbolcu Metin Tekin de katıldı.

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ÖNERİLEN HABERLER
UEFA Avrupa Ligi
SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına yanıt
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
Paylaştığınız görüntü başınızı yakabilir
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
G.Saray'da tarihi Devler Ligi maçının kahramanları
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
Kiralara tayin ve üniversite ayarı
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
Türk dizileri dünyanın her yerinde
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
Taşıt finansmanında son oranlar!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
Polislerin dikkati ilginç yöntemi ortaya çıkardı
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
‘Gri metal’de şampiyon fonlar belli oldu
İLAN VERİP BAŞKAN ARADILAR
İLAN VERİP BAŞKAN ARADILAR
Yapılan başvuru sayısı dikkat çekti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AK Parti’den Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir
AK Parti’den Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir
Kaydet
ÖZEL │ Galatasaray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı: Dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
Kaydet
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı: Güneye geldiğini görmek istemiyorum
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı: Güneyde görmek istemiyorum
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.