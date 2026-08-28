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47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

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47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

Beslenme konusundaki açıklamaları ve kendine özgü yorumlarıyla yıllardır gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, son görüntüsüyle dikkat çekti. Kasım 2025'te 47 yıllık hayat arkadaşı, akademisyen Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybeden Karatay, yaşadığı büyük üzüntünün ardından bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü profesör, eşinin hastalığı ve vefat sürecinde yaşadığı yoğun stresin kendisini fiziksel olarak etkilediğini ve üzüntüden dişlerinin döküldüğünü açıklamıştı. İşte Canan Karatay’ın son hali…

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

Türkiye'de sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Canan Karatay, sevilen doktorlardan biri... Özellikle geleneksel beslenme önerilerine yönelik eleştirileriyle tanınan Karatay, “az az ve sık sık beslenme” anlayışına karşı çıkarak günde iki öğünü temel alan bir beslenme düzenini savunuyor.

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

“Karatay Diyeti” adıyla yayımlanan kitapları da büyük ilgi gören Karatay, kelle paça, kaya tuzu, kolesterol ilaçları ve kolajen takviyeleri gibi pek çok başlıktaki açıklamalarıyla tartışmaların odağında yer alıyor.

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

EŞİNİN VEFATI SONRASI ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Özel hayatıyla da zaman zaman merak edilen Karatay'ın 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay, 25 Kasım 2025'te 78 yaşında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucu kadrosunda yer alan akademisyen için 26 Kasım'da Kadıköy'deki Moda Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 
 

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

“47 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM”

Karatay, törende yaşadığı acıyı "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etmişti.
 

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

ÇELENKTE DİKKAT ÇEKEN NOT

Dr. Ali Başak Karatay’ın tabutunun yanındaki “Biz taa senin yanında dahi hasretiz sana” yazılı çelengin yer alması dikkatlerden kaçmamış, görenlerin gözlerini doldurmuştu.

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

“DİŞLERİM DÖKÜLMÜŞ STRESTEN, ÜZÜNTÜDEN”

Eşinin vefatının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Karatay, daha sonra katıldığı Çağla Şıkel’in programında yaşadığı sürecin sağlığını da etkilediğini anlatmıştı. Eşinin hastane sürecinde yoğun stres yaşadığını belirten Karatay, şöyle konuşmuştu:

Karatay, "Yaşadığım olaylardan sonra epey zayıfladım. Burada sizinle paylaşabilirim. Eşimde hastanede kalıyorduk. Üst çenemde olan bütün dişler ağzıma dökülmüş stresten, üzüntüden. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Onun yapılması zaman aldı, daha sonra damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum. Belki konuşmamda da biraz sıkıntı olabilir” demişti.

47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

BODRUM'DA ORTAYA ÇIKTI

82 yaşındaki Canan Karatay, aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. Yaz dönemini burada geçiren ünlü profesörün bir komşu ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Eşinin hastalığı ve vefatının ardından yaşadığı stres nedeniyle kilo verdiğini daha önce açıklayan Karatay'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Görenler "Çok zayıflamış" , "Erimiş resmen" yorumlarında bulundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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