47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı
Beslenme konusundaki açıklamaları ve kendine özgü yorumlarıyla yıllardır gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, son görüntüsüyle dikkat çekti. Kasım 2025'te 47 yıllık hayat arkadaşı, akademisyen Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybeden Karatay, yaşadığı büyük üzüntünün ardından bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü profesör, eşinin hastalığı ve vefat sürecinde yaşadığı yoğun stresin kendisini fiziksel olarak etkilediğini ve üzüntüden dişlerinin döküldüğünü açıklamıştı. İşte Canan Karatay’ın son hali…
Türkiye'de sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Canan Karatay, sevilen doktorlardan biri... Özellikle geleneksel beslenme önerilerine yönelik eleştirileriyle tanınan Karatay, “az az ve sık sık beslenme” anlayışına karşı çıkarak günde iki öğünü temel alan bir beslenme düzenini savunuyor.
“Karatay Diyeti” adıyla yayımlanan kitapları da büyük ilgi gören Karatay, kelle paça, kaya tuzu, kolesterol ilaçları ve kolajen takviyeleri gibi pek çok başlıktaki açıklamalarıyla tartışmaların odağında yer alıyor.
EŞİNİN VEFATI SONRASI ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Özel hayatıyla da zaman zaman merak edilen Karatay'ın 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay, 25 Kasım 2025'te 78 yaşında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucu kadrosunda yer alan akademisyen için 26 Kasım'da Kadıköy'deki Moda Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
“47 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM”
Karatay, törende yaşadığı acıyı "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etmişti.
ÇELENKTE DİKKAT ÇEKEN NOT
Dr. Ali Başak Karatay’ın tabutunun yanındaki “Biz taa senin yanında dahi hasretiz sana” yazılı çelengin yer alması dikkatlerden kaçmamış, görenlerin gözlerini doldurmuştu.
“DİŞLERİM DÖKÜLMÜŞ STRESTEN, ÜZÜNTÜDEN”
Eşinin vefatının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Karatay, daha sonra katıldığı Çağla Şıkel’in programında yaşadığı sürecin sağlığını da etkilediğini anlatmıştı. Eşinin hastane sürecinde yoğun stres yaşadığını belirten Karatay, şöyle konuşmuştu:
Karatay, "Yaşadığım olaylardan sonra epey zayıfladım. Burada sizinle paylaşabilirim. Eşimde hastanede kalıyorduk. Üst çenemde olan bütün dişler ağzıma dökülmüş stresten, üzüntüden. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Onun yapılması zaman aldı, daha sonra damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum. Belki konuşmamda da biraz sıkıntı olabilir” demişti.
BODRUM'DA ORTAYA ÇIKTI
82 yaşındaki Canan Karatay, aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. Yaz dönemini burada geçiren ünlü profesörün bir komşu ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Eşinin hastalığı ve vefatının ardından yaşadığı stres nedeniyle kilo verdiğini daha önce açıklayan Karatay'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Görenler "Çok zayıflamış" , "Erimiş resmen" yorumlarında bulundu.