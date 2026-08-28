47 yıllık eşini kaybetmişti! Canan Karatay uzun süre sonra ortaya çıktı

“DİŞLERİM DÖKÜLMÜŞ STRESTEN, ÜZÜNTÜDEN”

Eşinin vefatının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Karatay, daha sonra katıldığı Çağla Şıkel’in programında yaşadığı sürecin sağlığını da etkilediğini anlatmıştı. Eşinin hastane sürecinde yoğun stres yaşadığını belirten Karatay, şöyle konuşmuştu:

Karatay, "Yaşadığım olaylardan sonra epey zayıfladım. Burada sizinle paylaşabilirim. Eşimde hastanede kalıyorduk. Üst çenemde olan bütün dişler ağzıma dökülmüş stresten, üzüntüden. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Onun yapılması zaman aldı, daha sonra damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum. Belki konuşmamda da biraz sıkıntı olabilir” demişti.