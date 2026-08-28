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Kültür - Sanat

Dizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim! Türk yapımlarını 170'e yakın ülkede 1 milyar insan izliyor

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Dizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim! Türk yapımlarını 170'e yakın ülkede 1 milyar insan izliyor
Fotoğraf Başlığı Dizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim! Türk yapımlarını 170e yakın ülkede 1 milyar insan izliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul’da düzenlenen üç günlük “Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı” başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye markasının dünyadaki en güçlü taşıyıcılarından birinin Türk dizileri olduğunu belirterek dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı kültürlerinde yaklaşık 1 milyar insanın Türk dizilerini izlediğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, dizi ihracatının bugün 1 milyar doları aşan bir hacme ulaştığını aktardı.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri” programında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen programın açılış konuşmalarını İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Bakan Ersoy yaptı.

Bakan Ersoy, Türkiye markasının dünyadaki en güçlü taşıyıcılarından birinin Türk dizileri olduğunu belirterek dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı kültürlerinde yaklaşık 1 milyar insanın Türk dizilerini izlediğini söyledi. Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya uzanan 170’e yakın ülkede Türkçe hikâyelerin anlatıldığını kaydeden Ersoy, İstanbul’un sokaklarından Kapadokya’nın manzaralarına, Ege sofralarından Anadolu’nun binlerce yıllık mirasına kadar Türkiye’ye ait değerlerin milyonlarca insanın ekranına ulaştığını ifade etti.

Bakan Ersoy, bu ölçeğin artık yalnızca bir sektör başarısı olmadığının altını çizerek, “Bu, Türkiye’nin küresel anlatı gücüdür.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Başlık ResmiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

“TÜRK DİZİLERİ TÜRKİYE’Yİ MERAK ETTİRİYOR”

Türkiye’nin bugün dizi ihracatında dünyanın önde gelen üç ülkesinden biri konumunda bulunduğunu kaydeden Ersoy, uluslararası araştırmaların Türk dizilerinin Afrika’dan Orta Doğu’ya, Güney Amerika’dan Balkanlara uzanan geniş bir dolaşım ağı oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Ersoy, Türk dizilerinin küresel başarısının geçici bir ilgi dalgası olmadığını, dünya içerik pazarındaki dönüşüm içerisinde büyüyen stratejik bir kapasiteye dönüştüğünü belirtti.

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“TÜRK DİZİLERİ TÜRKİYE’Yİ MERAK ETTİRİYOR”

Türk dizilerinin etkisinin rakamların ötesine geçtiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, dizilerin yalnızca izlenmediğini, Türkiye’ye yönelik merakı da artırdığını söyledi. İzleyicilerin diziler aracılığıyla Türkçe kelimeler öğrendiğini; Türk müziğini, gastronomisini, geleneklerini ve yaşam kültürünü tanıdığını belirten Ersoy, ekranda görülen şehirlerin ve çekim mekânlarının da araştırıldığını ifade etti.

MESELE ARTIK DİZİLERİN KAÇ ÜLKEDE İZLENDİĞİ DEĞİL

“Screen tourism”, yani ekran turizminin ülkelerin tanıtım ve destinasyon stratejilerinin önemli unsurlarından biri hâline geldiğini belirten Ersoy, Türkiye’nin bu alanda son derece güçlü bir başlangıç noktasına sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin turizm gücü ile geniş coğrafyalara ulaşan dizi sektörünün aynı stratejik hedef etrafında buluşturulması gerektiğini ifade eden Ersoy, meselenin artık yalnızca dizilerin kaç ülkede izlendiği olmadığını vurguladı. Bakan Ersoy, asıl meselenin bu olağanüstü küresel erişimin Türkiye’nin kültürel etkisine, turizm gücüne ve marka değerine nasıl dönüştürüleceği olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran
Başlık ResmiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran

TÜRK DİZİLERİNE DESTEKTE YENİ DÖNEM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü eliyle Türk dizi sektörüne yönelik destek politikalarında yeni bir dönem başlatıldığını açıkladı. Yeni dönemin merkezinde Türk dizilerinin küresel yolculuğunu desteklemek ve elde edilen başarıdan Türkiye için daha fazla değer üretmek olduğunu ifade eden Ersoy, destek sisteminin daha esnek ve uluslararası başarıyı daha güçlü teşvik eden bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Bir sezon yayımlanmış olma şartının kaldırıldığını belirten Ersoy, desteklerin bölüm bazında değerlendirilebilmesinin ve aynı yapım şirketinin birden fazla projesinin desteklenmesinin önünün açıldığını kaydetti. Yeni sistemde uluslararası erişimin somut kriterlerle ele alındığını aktaran Ersoy, televizyon reytinglerinin yanında dijital izlenme verilerinin de dikkate alınacağını söyledi. En az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanan yapımlar değerlendirilirken ihracat performansının yanında Türkiye’nin tanıtımına, Türkçenin uluslararası görünürlüğüne ve hedef turizm pazarlarına sağlanan katkının da gözetileceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen yeni modeli sektörün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

TGA’NIN TANITIM GÜCÜ TÜRK DİZİLERİYLE BULUŞACAK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası tanıtım kapasitesinin de bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ersoy, TGA’nın hedef pazarlardaki birikimi ve destinasyon odaklı yaklaşımıyla Türk dizilerinin dünyada oluşturduğu ilgiyi Türkiye’ye yönelik seyahat motivasyonuna dönüştürecek yeni imkânlar üzerinde çalışıldığını açıkladı.

TGA aracılığıyla dünyada milyonlarca insanın tanıdığı ve takip ettiği oyuncuların Türkiye’nin destinasyonları, gastronomisi, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle buluşturulacağı tanıtım çalışmalarının geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Dizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim! Türk yapımlarını 170e yakın ülkede 1 milyar insan izliyor
Başlık ResmiDizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim! Türk yapımlarını 170e yakın ülkede 1 milyar insan izliyor

8 MİNİ DİZİYLE 9 MİLYAR GÖSTERİM

Bakan Ersoy, Haziran 2025’te “Antalya Gambit” ile başlayan mini dizi iletişim projesine de değinerek “İstanbul My Love”, “Hidden Lover”, “An İstanbul Story”, “Cappadocia Fairytale”, “Turquoise Summer”, “Whisper of Origins” ve “Taste of İzmir” ile birlikte toplam 8 mini dizinin yayına alındığını açıkladı. Ersoy, bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşıldığını belirterek rakamların erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

“BİR TÜRK DİZİSİNİN DEĞERİ EKRANDA SONA ERMEZ”

Türkiye’nin bu yeni dönemin takipçisi değil, yön veren aktörlerinden biri olmasını istediklerini belirten Bakan Ersoy, “Bir Türk dizisinin oluşturduğu değer ekranda başlayabilir fakat ekranda sona ermez.” dedi.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

“Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.”

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise Türk dizilerinin dünyadaki yükselişinin hiçbir zaman “bir hegemonya kurma” meselesi olmadığını belirterek bunun daha ziyade Türkiye’nin kendi hikâyesini üretme, dolaşıma sokma ve farklı toplumlarla buluşturma kapasitesinin ortaya konması olduğunu söyledi. Bir Türk dizisinin Şam’dan Rabat’a, Belgrad’dan Santiago ve Johannesburg’a ulaştığında Türkiye’nin haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıktığını ifade eden Duran; İstanbul’un sokaklarının, Boğaz’ın, Anadolu’nun şehirlerinin, sofraların, aile ilişkilerinin, müziğin ve Türkçenin milyonlarca insanın gündelik hayatına girdiğini kaydetti.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran
Başlık Resmiİletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran

1 MİLYAR DOLARI AŞAN HACİM

Türkiye’nin dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer aldığını belirten Duran, Türk yapımlarının 170’i aşkın ülkede bir milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaştığını söyledi. 2000’li yılların başında yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatının bugün 1 milyar doları aşan bir hacme ulaştığını aktaran Duran, bu verilerin yalnızca bir sektör başarısını değil, Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığını da gösterdiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde dijital platformlara uygun özgün içeriklere, ortak yapımlara, format ihracatına, küresel oyuncu, senarist ve yapım ağlarına ve stratejik coğrafyalardaki görünürlüğe daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Duran, insanlığın hikâyesinin birkaç merkezin kamerasına bırakılamayacağını söyledi.

Duran, dünyaya ulaşan her hikâyenin aynı zamanda Türkiye’yi anlattığını vurgulayarak sektör temsilcilerinden kültüre, aile yapısına ve Türkiye’yi var eden değerlere hassasiyet göstermelerini istedi. Bunun kreatifliği sınırlandırmak anlamına gelmediğinin altını çizen Duran, sektörden daha cesur ve daha özgün hikâyeler beklediklerini; aynı tür ve hikâyeleri sürekli tekrar etmek yerine Anadolu’nun hikâye hazinesine, tarihe, şehirlere, edebiyata ve insana yönelinmesini önemsediklerini ifade etti.

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