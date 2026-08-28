Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Cengiz Ünder, Süper Lig'de kaldı

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönen Cengiz Ünder, yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İrfan Can Eğribayat, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Emre Mor, Fred, Edson Alvarez ve Dominik Livakovic'le yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder defteri kapanıyor. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcu, yeni bir maceraya başlamaya hazırlanıyor.

Sözleşmesinin son yılındaki 29 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'ye transfer olması bekleniyor. Transfer için prensip anlaşması sağlayan iki kulübün, Cengiz Ünder'in maaşını paylaşacağı belirtildi.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Çorum FK'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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