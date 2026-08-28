Bitlis’te yıldırım sürüye isabet etti: 36 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında bir küçükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 36 küçükbaş hayvan telef olurken, sürü sahibi büyük maddi kayıp yaşadı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyü mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan Rahmi Erkoç’a ait küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

36 HAYVAN TELEF OLDU

Yıldırımın doğrudan sürünün bulunduğu alana isabet etmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Sürüde bulunan diğer hayvanların ise olayın ardından bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay, hayvancılıkla geçimini sağlayan sürü sahibi açısından ciddi maddi kayba neden oldu.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLDİ

Olayın ardından durum Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Yetkililerin bölgede gerekli tespit ve incelemeleri başlattığı, telef olan hayvanlarla ilgili kayıtların oluşturulduğu belirtildi.

Ekiplerin, yıldırım düşmesinin meydana getirdiği zararın boyutunu belirlemeye yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.

BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR

Aşağıkolbaşı köyü çevresinde meydana gelen olayla ilgili inceleme devam ederken, telef olan hayvanların uygun şekilde bölgeden kaldırılması için de çalışma yapıldığı bildirildi.

Özellikle açık arazide hayvan otlatan üreticiler açısından yıldırım ve ani hava değişimlerinin ciddi risk oluşturabildiğine dikkat çekiliyor.

Yetkililerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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