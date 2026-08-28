Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Ardahan'da fırtına dehşeti! Çatılar havada uçuştu, köy savaş alanına döndü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı bölgede hayatı olumsuz etkiledi. 20'den fazla evin çatısının uçtuğu, elektrik ve telefon direklerinin hasar gördüğü afetin ardından köye hızla AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dolu yağışının etrafı beyaza bürüdüğü ve su taşkınlarına yol açtığı bölgede, yetkililer vatandaşları uçma ve devrilme risklerine karşı uyarırken hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TİBET'TE BARAJ PATLADI!
TİBET'TE BARAJ PATLADI!
Nepal halkı yükseklere kaçıyor! Zamana karşı yarış başladı
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
Kiralara tayin ve üniversite ayarı
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
YARGITAY’DAN KRİTİK 'RT' KARARI
Paylaştığınız görüntü başınızı yakabilir
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
Taşıt finansmanında son oranlar!
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
G.Saray'da tarihi Devler Ligi maçının kahramanları
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT!
Türk dizileri dünyanın her yerinde
58 YILLIK DEV İFLASIN EŞİĞİNDE!
58 YILLIK DEV İFLASIN EŞİĞİNDE!
Türkiye'nin ünlü markası için son çağrı
İLAN VERİP BAŞKAN ARADILAR
İLAN VERİP BAŞKAN ARADILAR
Yapılan başvuru sayısı dikkat çekti
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
PROTEZ BACAKTA UYUŞTURUCU!
Polislerin dikkati ilginç yöntemi ortaya çıkardı
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
‘Gri metal’de şampiyon fonlar belli oldu
'KADIKÖY’DEN ÇIKMALARI ÇOK ZOR'
'KADIKÖY’DEN ÇIKMALARI ÇOK ZOR'
Büyük başarıda kadroda olan oyuncudan kura yorumu
TEK TIKLA 150 BİN LİRADAN OLDU
TEK TIKLA 150 BİN LİRADAN OLDU
Dikkat: “Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
Kırtasiyelerde alışveriş anlayışı değişiyor
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İLAN
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İLAN
Aylık 482 bin TL kazandıracak! Dondurma sevmek yeterli
BİNGÖL'DE KATLİAM GİBİ KAZA!
BİNGÖL'DE KATLİAM GİBİ KAZA!
Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
Trabzonspor'dan apar topar açıklama geldi
ÖĞRENCİLER HEDEFTE!
ÖĞRENCİLER HEDEFTE!
Burs ararken şüpheli olmayın
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tokat'ta asker uğurlaması yemeğinden 40 kişi zehirlendi
Tokat'ta asker uğurlaması yemeğinden 40 kişi zehirlendi
Kaydet
PFDK'dan Beşiktaş ve Serdal Adalı'ya ceza: Nedeni açıklandı
PFDK'dan Adalı'ya ceza: Nedeni açıklandı
Kaydet
Dizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim! Türk yapımlarını 170'e yakın ülkede 1 milyar insan izliyor
Dizi ihracatında 1 milyar doları aşan hacim!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.