Ardahan'da fırtına dehşeti! Çatılar havada uçuştu, köy savaş alanına döndü
Kaydet
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı bölgede hayatı olumsuz etkiledi. 20'den fazla evin çatısının uçtuğu, elektrik ve telefon direklerinin hasar gördüğü afetin ardından köye hızla AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dolu yağışının etrafı beyaza bürüdüğü ve su taşkınlarına yol açtığı bölgede, yetkililer vatandaşları uçma ve devrilme risklerine karşı uyarırken hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR