Ardahan'da fırtına dehşeti! Çatılar havada uçuştu, köy savaş alanına döndü

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Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı bölgede hayatı olumsuz etkiledi. 20'den fazla evin çatısının uçtuğu, elektrik ve telefon direklerinin hasar gördüğü afetin ardından köye hızla AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dolu yağışının etrafı beyaza bürüdüğü ve su taşkınlarına yol açtığı bölgede, yetkililer vatandaşları uçma ve devrilme risklerine karşı uyarırken hasar tespit çalışmalarına başlandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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