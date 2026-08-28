Hakan Çalhanoğlu kararı: Inter'den transfer açıklaması geldi
Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, Türkiye'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreni sonrası Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği hakkında açıklama geldi.
Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, 32 yaşındaki milli futbolcunun Türkiye'ye transfer olma ihtimali hakkında çıkan haberlere net cevap verdi.
"HAKAN'LA DEVAM EDECEĞİZ"
TRT Spor'a konuşan Marotta, "Hakan Çalhanoğlu değerli bir oyuncumuz. Onunla yola devam etmek istiyoruz. Inter'de kalması lazım" ifadelerini kullandı.
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