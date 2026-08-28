Ordu'nun Ünye ilçesinde açıklardan kıyıya vuran iki konteyner, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı. Yapılan kontrollerde konteynerlerden birinin tamamen boş olduğu, diğerinde ise plastik malzeme bulunduğu öğrenildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi Ünye Limanı sahil kıyısında, deniz yüzeyinde iki konteynerin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin koordinesinde teknelere bağlanarak karaya çıkarılan 2 konteynerde detaylı inceleme yapıldı.

Ordu'da biri boş, diğeri dolu iki konteyner sahile vurdu

BİRİ BOŞ, DİĞERİ DOLU

Yapılan kontrollerde birinin tamamen boş olduğu, diğerinde plastik malzeme bulunduğu görülen konteynerlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı anlaşıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ünye Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÜnye

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