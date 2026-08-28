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Spor

PFDK'dan Beşiktaş ve Serdal Adalı'ya ceza: Nedeni açıklandı

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PFDK'dan Beşiktaş ve Serdal Adalı'ya ceza: Nedeni açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, Beşiktaş Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Beşiktaş, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tepki göstermişti.
Başlık ResmiBeşiktaş, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tepki göstermişti.

PFDK, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban'ı ise kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin TL para cezasına çarptırdı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban
Başlık ResmiBeşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban

Disiplin kurulu, ayrıca çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 3 milyon 500 bin, Erzurumspor FK ile Kocaelispor'a 430'ar bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 280 bin ve Galatasaray'a 75 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Eyüpspor maçında direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Juninho Bacuna'yı 2 maçla cezalandırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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