Dursun Özbek'ten kura, transfer ve Fenerbahçe sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından eşleşmeler ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Zorlu bir kura çektiklerini kaydeden Özbek, "Zor bir kura çektik. Galatasaray zoru sever. Hedefimiz yabancıları yenmek ve Galatasaray'ı temsil edip iyi sonuçlar almak." dedi.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu hazır bulundu.

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"ZOR BİR KURA ÇEKTİK"

Kura çekimi sonrası konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Zor bir kura çektik. Galatasaray zoru sever. Geçen sene de kuramız zordu. En iyi şekilde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi temsil ettik geçen sezon. Bu sezon çok enteresan PSG Başkanı ile lobide görüşme fırsatımız oldu, kendisini İstanbul'dan tanıyorum. Halhatır ederken 'Biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız' dedim, hakikaten kurada çıktı. Çok sevindim. Üstesinden geleceğimiz bir kura, inşallah iyi maçlar çıkarıp Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Paris Saint-Germain'i istiyordum, o geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman kolay bir kura mümkün değil. Avrupa'nın en iyi, en elit 36 takımı oynuyor. Hedefimiz yabancıları yenmek, hiç ayırt etmeksizin Galatasaray'ı temsil edip iyi sonuçlar alacağız." dedi.

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde

"FENERBAHÇE DE BU SENE GELDİ"

Diğer Türk temsilcilerine başarı dileyen Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak." şeklinde konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Özbek, "Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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