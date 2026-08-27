Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Dursun Özbek'ten kura, transfer ve Fenerbahçe sözleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dursun Özbek'ten kura, transfer ve Fenerbahçe sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından eşleşmeler ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Zorlu bir kura çektiklerini kaydeden Özbek, "Zor bir kura çektik. Galatasaray zoru sever. Hedefimiz yabancıları yenmek ve Galatasaray'ı temsil edip iyi sonuçlar almak." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu hazır bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray
SPOR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

"ZOR BİR KURA ÇEKTİK"

Kura çekimi sonrası konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Zor bir kura çektik. Galatasaray zoru sever. Geçen sene de kuramız zordu. En iyi şekilde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi temsil ettik geçen sezon. Bu sezon çok enteresan PSG Başkanı ile lobide görüşme fırsatımız oldu, kendisini İstanbul'dan tanıyorum. Halhatır ederken 'Biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız' dedim, hakikaten kurada çıktı. Çok sevindim. Üstesinden geleceğimiz bir kura, inşallah iyi maçlar çıkarıp Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Paris Saint-Germain'i istiyordum, o geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman kolay bir kura mümkün değil. Avrupa'nın en iyi, en elit 36 takımı oynuyor. Hedefimiz yabancıları yenmek, hiç ayırt etmeksizin Galatasaray'ı temsil edip iyi sonuçlar alacağız." dedi.

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde
Başlık ResmiGalatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde

"FENERBAHÇE DE BU SENE GELDİ"

Diğer Türk temsilcilerine başarı dileyen Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak." şeklinde konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Özbek, "Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
TEMPO YÜKSELİYOR
TEMPO YÜKSELİYOR
Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
Binlerce kişiye istihdam, milyarlarca dolarlık katkı
ÇAKIR İÇİN KRİTİK TEST
ÇAKIR İÇİN KRİTİK TEST
Hem karada hem denizde tam isabet
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
Ünlü markalarda da var! 36 paketin 34'ünde çıktı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İngiliz ekonomistten küstah sözler!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
Üst geçitteki provokasyona tutuklama!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
EN ACI VEDA!
EN ACI VEDA!
Cenazeleri yan yana defnedildi
MİLYONLARCA VERİ ÇALINDI
MİLYONLARCA VERİ ÇALINDI
İngiltere’de havalimanları hedef alındı!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İşgali itiraf ettiler! On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor
On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor
Kaydet
ABD'ye meydan okudular: Tahran'dan çifte yıkım için düğmeye basma tehdidi!
Tahran'dan çifte yıkım için düğmeye basma tehdidi!
Kaydet
Trabzonspor nasıl tur atlar? Ferencvaros'u yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?
Trabzonspor nasıl tur atlar?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.