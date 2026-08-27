ROKETSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde hedefleri tam isabetle vurdu. Karadan ateşlenen füze, hem kara hem de deniz hedeflerindeki başarısıyla dikkat çekerken, yeni yakıt sistemiyle uzatılan menzili de test edildi.

Türkiye’nin milli savunma sanayii projelerinden ÇAKIR Seyir Füzesi, gerçekleştirilen atış testlerinde önemli bir başarıya daha imza attı. ROKETSAN tarafından geliştirilen füze, farklı günlerde yapılan iki ayrı testte kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vurdu.

ÇAKIR, testler kapsamında karadan ateşlendi. Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı kullanılan atışlarda hem kara hem de deniz hedefleri başarıyla imha edildi. Testlerde ayrıca füzenin yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzili de başarıyla sınandı.

Milli füze ÇAKIR hedefi 12'den vurdu! Yeni kabiliyeti dikkat çekti

Daha önce SİHA platformlarından da kullanılan ÇAKIR, kara araçlarından gerçekleştirilen atışlarla farklı platformlara entegre edilebilme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Füzenin deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı da etkin şekilde kullanılabileceği gösterildi.

Milli füze ÇAKIR hedefi 12'den vurdu! Yeni kabiliyeti dikkat çekti

FARKLI HEDEFLERE KARŞI KULLANILABİLİYOR

Düşük görünürlüğe ve yüksek vuruş hassasiyetine sahip ÇAKIR, gelişmiş navigasyon kabiliyetleri sayesinde farklı hedef tiplerine karşı görev yapabiliyor. Füzenin her türlü hava koşulunda kullanılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Milli füze ÇAKIR hedefi 12'den vurdu! Yeni kabiliyeti dikkat çekti

ÇAKIR ayrıca karşı tedbirlere dayanıklılığı ve yeniden saldırı kabiliyetiyle öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu veri bağı sayesinde uçuş sırasında hedef güncelleme ve gerektiğinde görevi iptal etme imkanları da sunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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