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Beşiktaş Kauno Zalgiris'i yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar?

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Beşiktaş Kauno Zalgiris'i yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar?
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş Kauno Zalgirisi yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris karşısında lig aşamasına kalmak için rövanş mücadelesine çıkıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmada elde edilen 3-0'lık skor avantajının ardından siyah-beyazlıların hangi sonuçlarda tur atlayacağı ve muhtemel mağlubiyet senaryoları gündemde.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek Kauno Zalgiris rövanşı için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlılar, 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisine konuk olacak. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanşa önemli bir avantajla çıkarken tur hesapları da maç öncesinde merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGİRİS'İ YENERSE NE OLUR?

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i rövanş maçında yenmesi halinde skor ne olursa olsun UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki ilk mücadeleyi 3-0 kazandığı için Litvanya'daki muhtemel bir galibiyet toplam skordaki üstünlüğünü daha da artıracak. UEFA kurallarına göre iki maç sonunda toplamda daha fazla gol atan takım bir sonraki aşamaya yükseliyor.

Beşiktaş Kauno Zalgirisi yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar
Başlık ResmiBeşiktaş Kauno Zalgirisi yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGİRİS'E YENİLİRSE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile berabere kalması halinde doğrudan tur atlayacak. İlk maçtaki 3-0'lık üstünlük nedeniyle beraberliğin skoru sonucu değiştirmeyecek. Siyah-beyazlılar 0-0, 1-1, 2-2 veya başka bir beraberlik sonucunda toplam skorda rakibinin önünde kalarak UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek.

Beşiktaş rövanşta 1 veya 2 farklı yenilse dahi turu geçen taraf olacak. Örneğin Kauno Zalgiris'in 1-0, 2-0, 2-1 veya 3-1 gibi sonuçlarla kazanması siyah-beyazlıları elemek için yeterli olmayacak. Kauno Zalgiris'in maçı 3 farklı kazanması halinde toplam skor eşitlenecek ve mücadele uzatmalara gidecek. Litvanya ekibinin 4 veya daha farklı kazanması halinde ise Beşiktaş elenecek. Deplasman golü kuralı uygulanmadığı için atılan deplasman gollerinin ayrıca bir üstünlüğü bulunmuyor.

Beşiktaş Kauno Zalgirisi yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar
Başlık ResmiBeşiktaş Kauno Zalgirisi yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın tur için elindeki 3-0'lık avantaj oldukça geniş bir sonuç aralığı sağlıyor. Siyah-beyazlılar Kauno Zalgiris karşısında kazanırsa, berabere kalırsa veya en fazla 2 farklı mağlup olursa doğrudan tur atlayacak. Böylece Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yazdıracak.

Kauno Zalgiris'in rövanşı tam 3 farklı kazanması halinde ise iki maçın toplam skoru eşitlenecek. Bu durumda uzatma oynanacak, eşitlik devam ederse turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kauno Zalgiris'in normal sürede 4 veya daha fazla farkla kazanması durumunda Litvanya temsilcisi tur atlayacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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