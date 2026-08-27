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Dünya

Yunanistan'da alarm! Batı Nil virüsü çocuklara da sıçradı, can kayıpları arttı

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Yunanistan'da alarm! Batı Nil virüsü çocuklara da sıçradı, can kayıpları arttı

Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları hızla artıyor. Yıl başından bu yana 232 vaka ve 19 can kaybı kaydedilirken, virüsün merkezi sinir sistemini etkilediği en genç hastanın 13 yaşında olduğu bildirildi.

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede yılın başından bu yana 232 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Bu vakaların 165’inde virüsün merkezi sinir sistemini etkilediği belirtilen semptomlar görüldü.

13 YAŞA KADAR İNDİ

Merkezi sinir sistemi belirtileri ortaya çıkan hastalar arasında en genç kişinin 13 yaşında olduğu bildirildi. Yıl başından bu yana Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitiren 19 kişinin ise 66 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu kaydedildi.

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Virüsün insanların yanı sıra hayvanlarda da görüldüğü belirtildi. Drama, Preveze, Atina ve Selanik çevresindeki 9 yerleşim biriminde at, eşek ve katırlarda Batı Nil virüsü tespit edildi.

Öte yandan, 9-26 Ağustos tarihleri arasında 75 yeni vaka daha kayda geçti. Böylece ülkede yıl başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 232’ye yükseldi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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